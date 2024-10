Anunțul a fost făcut de USR și se referă la modificarea Legii 360/2023 privind sistemul public de pensii.

USR a anunțat că Senatul a adoptat, cu 96 de voturi pentru și 1 împotrivă, legea inițiată de parlamentarii Oana Ţoiu, Radu Miruță și Irineu Darău. Această lege oferă recunoaștere și sprijin celor care au muncit în condiții grele. Este considerată un pas important pentru corectarea unei nedreptăți din Legea pensiilor promovată de Guvernul Ciolacu.

Proiectul propune modificarea Legii 360/2023 privind sistemul public de pensii. Scopul este recunoașterea condițiilor speciale de muncă pentru angajații nenormalizați. Aceștia vor beneficia de reducerea vârstei de pensionare și de un mod mai avantajos de calcul pentru pensie.

Legea propusă restabilește principiul conform căruia cei care plătesc mai mult primesc și mai mult. Aceasta va menține perioada minimă de vechime necesară pentru pensionare pe durata pensiei.

Conform legii propuse de USR, drepturile de asigurări sociale ar trebui să reflecte contribuțiile plătite pe parcursul carierei. Aceasta nu se aplică însă celor care au lucrat în grupe de muncă. Acești angajați au fost obligați să plătească o contribuție suplimentară, inițial de 10% și acum de 8%, pe toată durata activității. Această contribuție era destinată să le ofere vechime suplimentară și să le multiplice punctajul lunar în funcție de salariu. Cu toate acestea, deciziile recente de recalculare arată reduceri ale pensiilor de peste 4.000 de lei. Aceasta demonstrează că acești oameni au plătit în plus fără a primi ceva în schimb.

El a menționat că au găsit o soluție și au adus-o în Parlament, subliniind că nu se mai poate aștepta încă trei luni pentru a corecta inechitățile.

„Vorbim de mineri, vorbim de persoane care au fost afectate de radiaţii nucleare, de persoane care au muncit în condiţii speciale. Am găsit soluţia, am venit cu ea în Parlament. Nu s-a putut sesiune extraordinară în vară, dar chiar nu cred că mai putem aştepta încă trei luni pentru a repara aceste inechităţi. Am încercat să reparăm în comisii şi situaţia persoanelor cu dizabilităţi care au ieşit la pensie şi care au pierdut enorm pe noua lege a pensiilor. Acum trei zile, o persoană cu dizabilităţi a murit la scurt timp după ce a primit talonul cu o pensie micşorată substanţial. Atragem atenţia PSD şi PNL că nu mai putem să pierdem timp aici, în Parlament, jucându-ne cu timpul, cu drepturile şi cu viaţa unor oameni!”, afirmă senatorul USR Irineu Darău.