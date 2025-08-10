Se majorează vârsta de pensionare. Această modificare a vârstei de pensionare este în vigoare din 2014, o altă creștere de la 67 la 68 de ani urmând să fie implementată între 2044 și 2046, informează Dailystar.

Legea pensiilor din 2014 a accelerat creșterea vârstei de pensionare la stat de la 66 la 67 de ani, cu opt ani. Guvernul britanic a modificat și modul în care este introdusă, treptat, creșterea vârstei de pensionare de stat, astfel încât, în loc să atingă vârsta de pensionare de stat la o anumită dată, cei născuți între 6 martie 1961 și 5 aprilie 1977 vor putea să solicite pensia de stat odată ce împlinesc 67 de ani.

Toate persoanele afectate de aceste modificări ale vârstei de pensie de stat vor primi o notificare prealabilă de la Departamentul pentru Muncă și Pensii (DWP) cu mult timp înainte. Conform Legii pensiilor din 2007, vârsta de pensionare de stat pentru ambele sexe va crește de la 67 la 68 de ani între 2044 și 2046.

Legea pensiilor din 2014 impune o revizuire a vârstei de pensionare de stat, cel puțin o dată la cinci ani. Revizuirea se va baza pe principiul conform căruia oamenii ar trebui să poată petrece o anumită parte din viața adultă primind o pensie de stat.

O revizuire a creșterii vârstei de pensionare la 68 de ani este programată înainte de sfârșitul acestui deceniu. Decizia a fost luată inițial de guvernul conservator anterior, la doi ani după alegerile generale, care ar trebui să aibă loc în 2026.

Orice revizuire a vârstei de pensionare de stat va lua în considerare speranța de viață, împreună cu o alți factori relevanți pentru stabilirea vârstei de pensionare de stat.

Odată ce raportul va fi emis, guvernul britanic poate propune modificări ale vârstei de pensionare de stat. Cu toate acestea, orice propunere ar trebui să treacă de Parlament înainte de a deveni lege.

Vârsta pentru pensia de stat poate diferi de vârsta la care puteți primi o pensie de la locul de muncă.

Oricine, indiferent de vârstă, poate utiliza instrumentul online de la GOV.UK pentru a-și verifica vârsta pentru pensia de stat, care poate fi o parte crucială a planificării pensionării.

Se poate utiliza instrumentul pentru vârsta pentru pensia de stat pentru a verifica:

vârsta pentru pensia de stat

creșterea plăților pentru pensia de stat

HM Revenue and Customs (HMRC) a anunțat recent că peste 10.000 de plăți în valoare de 12,5 milioane de lire sterline au fost efectuate de persoane prin intermediul noului serviciu digital.

De obicei, persoanele fizice pot face contribuții voluntare doar pentru ultimii șase ani fiscali, iar după termenul limită de 5 aprilie din acest an, se va aplica limita standard de șase ani fiscali.