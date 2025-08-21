Intervențiile vizează turnarea asfaltului, remedierea tasărilor și aplicarea de noi marcaje rutiere. Acestea se desfășoară pe sensul către Pitești, între kilometrii 15 și 127, pe intervale diferite, și vor dura până în cursul serii. Autoritățile avertizează că traficul va fi îngreunat, iar șoferii trebuie să circule cu prudență sporită.

Șoferii care tranzitează Autostrada A1 București–Pitești trebuie să fie pregătiți pentru întârzieri și circulație îngreunată. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat joi instituirea unor restricții de trafic pe mai multe tronsoane, ca urmare a unor lucrări de întreținere și reparații.

Potrivit autorităților, lucrările au început la primele ore ale dimineții și se desfășoară pe parcursul întregii zile de 21 august 2025. Intervențiile vizează turnarea covorului asfaltic, remedierea tasărilor și aplicarea de noi marcaje rutiere, operațiuni menite să îmbunătățească siguranța și confortul participanților la trafic.

Prima restricție a fost instituită pe sensul de mers către Pitești, între kilometrii 15 și 18, unde circulația pe prima bandă a fost oprită între orele 09:00 și 10:00. În continuare, în intervalul 10:00 – 20:00, restricțiile se extind între kilometrii 78 și 120, pentru aplicarea marcajelor rutiere.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că circulaţia rutieră va fi restricţionată pe Autostrada A 1, pe prima bandă a sensului de mers către Piteşti, între kilometrii 15 şi 18, astăzi, 21.08.2025, între orele 09:00 – 10:00, iar în intervalul orar 10:00 – 20:00, pe tronsonul kilometric 78 – 120, pentru aplicarea marcajelor rutiere”, transmite Centrul Infotrafic, conform site-ului Poliției Române.

În paralel, până la ora 18:00, traficul este afectat pe direcția către Pitești, între kilometrii 41 și 42+500 de metri. Pe acest tronson, echipele de lucru intervin pentru turnarea asfaltului.

De asemenea, până la ora 20:00, banda a doua a sensului către Pitești este închisă între kilometrii 126+600 de metri și 127+400 de metri, acolo unde sunt remediate tasările apărute în carosabil.

Poliția Rutieră a transmis mai multe recomandări pentru conducătorii auto care circulă pe tronsoanele afectate de lucrări. Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza în apropierea zonelor cu restricții și să evite depășirile periculoase sau manevrele riscante.

„Conducătorii auto sunt sfătuiţi să reducă mult viteza în zona lucrărilor, să se asigure bine înainte de schimbarea benzii de circulaţie, să evite depăşirile periculoase şi orice manevră riscantă şi să păstreze în mers o distanţă corespunzătoare între autovehicule, care să permită frânarea în condiţii de siguranţă”, au transmis poliţiştii.

De asemenea, autoritățile atrag atenția asupra importanței păstrării unei distanțe suficiente între autovehicule, pentru a permite frânarea în condiții de siguranță. Schimbarea benzii trebuie făcută doar după o asigurare atentă, pentru a preveni accidentele în zonele cu trafic aglomerat și carosabil în lucru.

Reprezentanții Centrului Infotrafic au subliniat că aceste lucrări fac parte dintr-un program mai amplu de întreținere a Autostrăzii A1. Intervențiile sunt esențiale pentru menținerea unui nivel ridicat de siguranță rutieră, în condițiile în care tronsonul București–Pitești este unul dintre cele mai tranzitate din țară, conectând Capitala cu sud-vestul României.

Operațiunile vizează atât îmbunătățirea calității asfaltului, cât și eliminarea tasărilor care pot afecta stabilitatea carosabilului și pot crește riscul de accidente. În plus, noile marcaje rutiere vor contribui la o mai bună vizibilitate, în special pe timp de noapte sau în condiții meteo nefavorabile.

Ziua de joi aduce restricții majore pe Autostrada A1 București–Pitești, iar șoferii sunt nevoiți să circule cu prudență sporită și să își planifice călătoriile ținând cont de lucrările anunțate. Deși inconvenientele sunt semnificative, autoritățile transmit că aceste intervenții sunt necesare pentru modernizarea infrastructurii și creșterea siguranței pe una dintre cele mai importante artere rutiere ale României.