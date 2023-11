Gabriela Cristea, prezentatoarea TV cunoscută și apreciată, a decis să vorbească deschis despre lupta sa cu greutatea și cum a reușit să ignore criticii privind aspectul său fizic. Într-un podcast moderat de Cătălin Măruță, vedeta a dezvăluit motivele pentru care s-a îngrășat în ultimii ani și a subliniat importanța de a se simți bine în propria piele.

Vedeta a fost deschisă în legătură cu schimbările în greutatea ei. Ea formează un cuplu fericit cu soțul său, Tavi Clonda, și au împreună două fiice minunate, Iris și Victoria.

Gabriela Cristea a recunoscut că a urmat tratamente hormonale pentru a rămâne însărcinată. Acestea au avut un impact asupra corpului său. După nașterea fiicelor sale, prioritățile ei s-au schimbat și a devenit mai dificil pentru ea să urmeze o dietă strictă.

”Nu mă simt bine fizic și am început să obosesc foarte tare. În momentul în care am făcut tratamentele hormonale pentru sarcină am început să mă îngraș și, până să am fetele, era foarte simplu pentru mine.

Dacă luam un kilogram 2-3-5, mă reglam foarte repede, în două săptămâni eram ok, acum nu mai pot, efectiv nu mai pot. Nu mai pot să țin cură de slăbire.

Mi se pare cumva că poate o las pe ultimul plan și mi se pare important, până la urmă, și cum arăți, dar eu cred că o femeie, dacă se îngrijește, e frumoasă și e frumoasă oricum, și cu 5 kilograme în plus, și cu 10 în plus”, spune vedeta.