Gabriela Cristea a fost bănuită de internauți că a intrat în emisiunea pe care o prezintă în stare de ebrietate. Ea poate fi văzută într-un clip video, devenit viral pe rețelele de socializare, într-o vădită stare de euforie. Vedeta era fericită și glumea cu colegii de breaslă.

Soțul său Tavi Clonda a declarat că nu avea cum să fie băută pentru că nu consumă alcool. Gabriela Cristea a preferat să ocolească subiectul.

Prezentă la podcastul lui Cătălin Măruță, Gabriela Cristea nu a mai putut să evite subiectul care s-a întâmplat în timpul emisiuni Mireasa-Capriciile Iubirii.

„Nu am comentat nicăieri, dacă nu mă întrebai tu acum nu aș fi vorbit despre chestia asta. Este un grup, la emisiunea pe care o prezint. Este un grup de susținători, știi că sunt împărțiți. Că toate reality show-urile astea au o grămadă de<<eu îl susțin pe ăla, eu îl susțin pe ăla!>>, iar fetele alea nu mă plac!”, a mărturisit Gabriela Cristea, în cadrul podcastului „Acasă La Măruță”.

Vedeta nu s-a oprit aici cu declarațiile. Îndrăgita prezentatoare TV a explicat că este, în general, o persoană expresivă, care nu se poate ascunde nici dacă e tristă, nici dacă e fericită.

„Și pentru că eu sunt o tipă destul de expresivă, tot timpul gesticulez, fac glume multe. Într-o zi poate am fost un pic mai agitată și haioasă! Și au zis că sigur am consumat ceva!”, a continuat îndrăgita prezentatoare.

Gabriela susține nu doar că nu a consumat ceva atunci, ci că nu bea alcool în general. Mai mult, a subliniat că nu și-ar permite niciodată job-ul pentru un astfel de comportament.

„Cum să îmi permit vreodată, în viața mea, să mă duc la mine în emisiune (n.r. – în stare de ebrietate), eu îmi respect meseria pe care o am! Și, pe lângă asta, eu nu consum alcool!’, a mai mărturisit vedeta.

Și Tavi Clonda a întărit imediat cele spuse de soția sa. El a spus că prezentatoarea nu consumă alcool în general pentru că ea nu se distrează așa.

„Soția mea nici măcar când e la noi în curte nu servește nimic, fiindcă nu se distrează așa. E cu totul fals. Nu am ce să zic, decât că ea e ok, fiindcă știe cine e…în ciuda acestei știri! Și eu sunt OK! Dar totuși te deranjează un pic când vezi astea, când apar astfel de lucruri, fiindcă asemenea știri erau mai de mult în arsenalul presei.

Țin minte vremurile în care presa, anumite publicații, ieșeau cu tot felul de știri false. Acum ne mirăm că mai țin astea sau că au venit sau că au revenit. Nici nu mai știm, fiindcă au fost cândva folosită toată tevatura asta. Dar oricum, e foarte clar că nimic din ceea ce s-a scris pe tema asta nu este adevărat!”, a declarat Tavi Clonda.