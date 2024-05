Gabriela Firea a încasat, în luna ianuarie a acestui an, 9.994 de euro după ce și-a vândut o parte din bijuterii. Este vorba despre o parte din bijuteriile pe care ea le-a dobândit între anii 1990 și 2010.

Este vorba despre prima sa căsătorie cu omul de afaceri Răsvan Firea (1993-2010), care a decedat în 2010. În declarația de avere depusă în 2012, social-democrata menționa bijuteriile din platină, aur alb și galben de 14 și 18 karate simple sau cu pietre prețioase.

În document era menționat și un ceas din perioada interbelică. Valoarea acestora este estimată la 100.000 de euro.

Amintim că, la opt luni după decesul fostului soț, Firea se recăsătorea cu primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele.

La momentul respectiv, social-democrata lucra ca realizator și prezentator al emisiunii „Știrea Zilei” la Antena 3.

Potrivit declarației de avere de atunci, ea a mai achiziționat în 2011 bijuterii în valoare de 30.000 de euro. Valoarea totală a colecției este de aproximativ 130.000 de euro.

Trebuie menționat că social-democrata a vândut mai multe piese din colecția sa de-a lungul timpului. De exemplu, în iunie 2023, aceasta a vândut mai multe bijuterii tot printr-o casă de licitație. Suma obținută la momentul respectiv a fost de 6.700 de euro.

Amintim că vânzarea avea loc pe fundalul scandalului azilelor groazei. Ulterior, peste două săptămâni, Firea avea să demisioneze din Guvern.

La trei zile după momentul respectiv, Florentin Pandele a apărut la TV cu acuzații grave la adresa conducerii PSD.

El a avut și o scăpare în direct la România TV, în timp ce vorbea despre sumele mari pe care le datorează postului TV.

„Păi, voi știți cât am de plătit? Întrebați-l pe Sebi Ghiță cât am de plătit pentru faptul că… da? După cât am de plătit, îmi dați voi înapoi că am făcut rating?”, spunea Florentin Pandele.