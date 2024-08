Marcel Ciolacu a fost întrebat ce rol va avea Gabriela Firea în viitoarea echipă a social-democraţilor. Șeful PSD a afirmat că va avea o discuţie în acest sens, punctând că vor fi „şi doamne” în echipa de conducere rezultată după Congres.

Șeful social-democraților a fost întrebat vineri, la finalul Consiliului Politic Naţional al PSD, dacă Firea se va mai regăsi în viitoarea conducere a partidului. El a evitat să ofere un răspuns direct. Totuși, a subliniat că Daniel Băluţă va fi regăsit cu siguranță în echipa lui.

De asemenea, el a subliniat că o candidatură statutară a preşedintelui „vine şi cu un program politic şi vine şi cu o echipă”. Este atributul celui care doreşte să candideze pentru funcţia de preşedinte al Partidului Social-Democrat, a mai spus Ciolacu.

De asemenea, Marcel Ciolacu a fost întrebat dacă vor fi şi femei în echipă. Șeful PSD a spus astfel că „vor fi şi doamne în echipă” în mod categoric.

El a fost întrebat apoi dacă Gabriela Firea se va regăsi pe această listă. Răspunsul oferit de președintele Partidului Social Democrat nu a fost unul clar.

Gabriela Firea nu a aşteptat mult timp, răspunsul ei la declaraţiile preşedintelui PSD venind după doar câteva minute.

„Eu sper să mă regăsesc (în echipa lui Ciolacu – n.r.). Dacă ne aducem bine aminte, actuala conducere a PSD a fost aleasă tot într-un moment dificil pentru partid.

Noi, practic, dl. președinte Ciolacu, dl. Grindeanu, dl. Stănescu și cu mine am fost primii semnatari ai scrisorii față de activitatea fostului președinte Liviu Dragnea, noi ne-am asumat atunci acel proiect politic…

Am fost 38 de o listă din care mulți au renunțat să-și mai mențină semnătura și am rămas vreo șapte-opt și așa am devenit conducerea PSD. Dacă acest lucru uită cineva, eu îl reamintesc”, a afirmat vineri, 9 august, Gabriela Firea.