Se pune mai mult accent pe materiale spectaculoase, pe culori îndrăzneţe şi pe flexibilitate stilistică. Iar pe măsură ce calendarul se umple cu petreceri de Crăciun, Revelion, cocktail-uri corporate şi evenimente private, alegerea unei ţinute de petrecere devine un mic puzzle logistic şi financiar.

Un studiu realizat de Stitch Fix în decembrie 2024 relevă că 45% dintre consumatori se simt „copleşiţi” când vine vorba de ce să poarte la o petrecere din sezonul festiv. De ce apare acest stres? Ei bine, pe de o parte, aşteptările cresc, trebuie să fii diferită, dar să „fii în trend” și să nu porţi aceeaşi rochie la două evenimente.

Pe de altă parte, costurile pentru un outfit complet cresc, iar opţiunea de a închiria devine tot mai atractivă. De altfel, la nivel global, piaţa platformelor de închiriere de îmbrăcăminte a fost estimată la circa 1,5 miliarde de dolari în 2024 și urmează să crească 2024-203, potrivit Cognitive Market Research.

Opţiunea de închiriere devine relevantă în moda de petrecere, mai ales pentru ocazii festive, unde apariţia contează, dar consumul trebuie să rămână raţional.

Pe fondul costurilor crescute, precum cele la energie, logistică și de consum, consumatorii devin mai atenţi la cum îşi cheltuiesc bugetul pentru „ocazii”. Modelul „cumpărării” pentru o singură purtare devine tot mai puţin atractiv.

În paralel, moda de petrecere revine în forţă după perioada de precauţie pandemică, dar cu mai multă libertate, mix de stiluri şi accent pe sustenabilitate. În plus, un articol din revista Vogue Business subliniază că modelul de „fashion rental” evoluează dintr-un experiment de nişă într-o alternativă reală la retail. Astfel, „luxul devine accesibil”.

Pentru România, trendul este, de asemenea, relevant. Fondatoarea brandului Georgiana Iordache Design, o afacere din domeniu din București, ce activează de peste 10 ani, este de părere că „interesul creşte de la an la an pentru acest serviciu. Sunt cupluri care trebuie să meargă la 4, 5, 6 evenimente într-un singur sezon, iar închiriatul ținutei îi scapă de un stres financiar”.

Pe de altă parte, fondatoarea brandului That’s Couture, Cipriana Păun, subliniază că a observat o creştere constantă a interesului pentru închirierea de rochii, pe măsură ce acest concept a devenit tot mai cunoscut şi îmbrăţişat.

That’s Couture este un business dedicat femeilor care își doresc să se simtă speciale la fiecare eveniment, fără a face compromisuri între eleganță, sustenabilitate și accesibilitate. Conceptul a luat naștere din dorința de a oferi o alternativă modernă la achiziția rochiilor de designer.

Sezonul festiv este sinonim cu strălucirea, iar tendințele pentru Crăciun și Revelion reflectă dorința de a combina rafinamentul cu spectaculosul. Conform mai multor ghiduri internaționale de modă, printre care Style Academy International și Luxury Activist, paleta cromatică dominantă a sfârșitului de an este alcătuită din nuanțe puternice și sofisticate, precum roșu intens, rubiniu, verde smarald, auriu și argintiu.

Materialele urmează aceeași direcție. Conform analizelor publicate în Medium și Who What Wear, catifeaua, lameul, tulle-ul, paietele și brocarturile domină colecțiile de seară. Texturile bogate, cu reflexii metalice, sunt completate de detalii glamour, iar rochiile scurte sau midi, potrivite petrecerilor corporate, coexistă cu cele lungi, cu trenă, destinate galelor sau evenimentelor sofisticate.

Într-un ghid al Style Academy International, se vorbește despre trei direcții majore care definesc sezonul: „metalic magic”, „sheer elegance” și „bold prints & patterns”, o combinație între transparențe fluide, imprimeuri îndrăznețe și accente metalice care transformă orice ținută într-o apariție memorabilă.

Aceste influențe globale se reflectă vizibil și în preferințele consumatoarelor din România. Gabriela Iordache explică faptul că „în perioada sărbătorilor sunt anumite culori care sunt foarte căutate, cum ar fi roșu și auriu, iar doamnele preferă rochii scurte și accesorizate pentru petrecerea de Crăciun sau Revelion, însă dress-code-ul îl dă tipul evenimentului și localul unde se ține”.

La rândul său, Cipriana Păun observă aceeași tendință spre opulență cromatică și texturală: „Tendințele pentru sezonul sărbătorilor se îndreaptă către culori vibrante și materiale spectaculoase. Rozul bombon, roșul intens, verdele smarald sau texturile cu irizații metalice sunt alegerile preferate ale acestui final de an. Culorile-vedetă ale sezonului rămân roșu, auriu, argintiu, verde și, desigur, negrul atemporal.”

Modelul de închiriere permite un efort financiar şi logistic mai mic. Georgiana Iordache a oferit mai multe detalii despre gama de preţuri pentru închiriere și spune că acestea variază între 690 lei şi 1.600 lei, iar rochiile provin din colecţia proprie, ajustate pentru fiecare clientă. „Avantajul financiar este cel ce primează”, menționează ea.

„O rochie de ocazie deosebită poate să coste şi 6.000-7.000 lei şi multe femei nu au ocazia să o poarte decât o singură dată. De ce să nu plăteşti 1.600 lei în loc de 6.000 lei ca să arăţi la fel de frumos şi specială în acea rochie deosebită?”, a adăugat femeia de afaceri.

Cipriana Păun spune că preţurile pentru închiriere pornesc de la 400 lei şi pot ajunge până la 1.300 lei în cazul That’s Couture. Colecţia reuneşte exclusiv designeri români, iar perioada standard de închiriere este de trei zile.

„Principalul avantaj este accesul la lux fără compromisuri. În plus, serviciul oferă libertatea de a fi mereu diferită. Închirierea transformă moda de lux într-o experienţă accesibilă, inteligentă şi elegantă”, spunea ea.

Din punct de vedere al sustenabilității, ambele afaceri semnalează asumarea unui comportament mai responsabil.

Potrivit Gabrielei Iordache, închirierea unei rochii este, în multe cazuri, o opţiune prietenoasă cu mediul: „În loc să fie purtată o singură dată şi uitată în dulap, rochia este refolosită de mai multe ori, maximizând utilizarea materialului şi a energiei investite în producţie”.

Moda de petrecere din sezonul sărbătorilor îşi reconfigurează în acest fel traseul. Nu mai este vorba doar despre „cea mai strălucitoare rochie”, ci despre echilibrul dintre apariţie, cost, sustenabilitate şi personalitate.

Tendinţele stilistice continuă să fie importante, dar contextul economic impune o alegere mai atentă şi raţională. Modelul de închiriere de rochii oferă o soluţie adaptată atât pentru consumatorul care vrea să arate impecabil, cât şi pentru afacerea care răspunde cererii actuale.

Sezonul festiv poate fi o ocazie deosebită, dar şi una în care contează responsabilitatea, fără a se încărca bugetul. Iar închirierea de haine transformă moda de lux într-o experienţă accesibilă, inteligentă şi elegantă.