Oana Gheorghiu, vicepremier în Guvernul Bolojan, anunță că Executivul va demara reforma companiilor de stat, însă procesul va fi unul de durată. Primele concluzii solide vor putea fi trase abia la mijlocul anului viitor.

Gheorghiu a explicat că Executivul nu dispune, în acest moment, de o imagine completă asupra situației financiare și manageriale a celor peste 1.500 de întreprinderi aflate în portofoliul statului, motiv pentru care analiza este etapizată și complexă.

Potrivit acesteia, reforma a început cu un prim lot de 22 de companii, printre care se numără Tarom, CFR și Metrorex, considerate reprezentative atât prin dimensiune, cât și prin pierderile acumulate în ultimii ani.

Oana Gheorghiu a arătat că, din totalul de 1.502 companii identificate la nivel național, aproximativ 230 sunt întreprinderi publice centrale, iar în cazul acestora se regăsesc cele mai mari probleme financiare.

Oana Gheorghiu a subliniat că analiza este realizată prin intermediul AMEPIP, agenție înființată la recomandarea Comisia Europeană, cu scopul de a accelera reforma și de a introduce principii de guvernanță corporativă în companiile de stat.

Evaluarea se va face pe baza situațiilor financiare aferente anului 2025, bilanțuri care urmează să fie depuse în primăvara anului viitor, astfel încât, în jurul jumătății lui 2026, Guvernul să aibă o imagine clară asupra întregului portofoliu, nu doar a celor 22 de companii.

Vicepremierul a explicat că, după stabilirea unui diagnostic pentru fiecare companie, vor fi recomandate măsuri concrete, iar Executivul va decide forma de restructurare.

Fiecare întreprindere va avea un plan clar, adaptat situației sale, iar eventualele disponibilizări ar putea apărea doar ca rezultat al deciziilor manageriale ulterioare, nu ca obiectiv central al reformei, care vizează în principal eficientizarea și reducerea pierderilor.

„Sunt 1.502 companii, cel puțin astea-s cifrele, ultimele cifre pe care le avem, 230 sunt companiile centrale. Aici sunt și cele mai mari pierderi la companiile mari. AMEPIP este această agenție care a fost creată tocmai la sugestia Comisiei Europene pentru a accelera procesul ăsta de reformare a companiilor de stat și de a introduce guvernanța corporativă în companiile de stat. Teoretic, agenția va face analiza tuturor companiilor de stat pe baza declarațiilor financiare aferente anului 2025, deci a bilanțurilor care se depun în anul viitor în mai, probabil că la jumătatea anului viitor ar trebui să avem o imagine mai clară a tuturor companiilor de stat, nu doar a celor 22. După ce se pune diagnosticul acestor companii și li se recomandă tratamentul și Guvernul ia decizia, ele vor intra într-o formă de restructurare, vor avea un plan, un plan clar de restructurare. La un moment dat, probabil că management-ul va decide că este nevoie și de disponibilizări, dar, cum vă spuneam, nu ăsta e scopul reformei”, a afirmat Oana Gheorghiu marți, 16 decembrie.

Între timp, Guvernul a extins lista companiilor analizate. Săptămâna trecută, Executivul a inclus încă patru întreprinderi publice în pachetul supus evaluării: CNCAF Minvest, Romaero, CNMPN Remin și Avioane Craiova. Acestea completează lista inițială de 17 companii, aprobată la începutul lunii decembrie, aflate în coordonarea Ministerului Economiei.

Executivul a arătat că includerea noilor companii este necesară pentru a asigura un cadru unitar de monitorizare și coordonare a guvernanței corporative, în vederea respectării angajamentelor asumate prin PNRR.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a anunțat recent că rolurile instituțiilor implicate în reformă au fost deja stabilite, iar în prima etapă sunt vizate companii mari din transporturi și energie, considerate esențiale pentru economie.