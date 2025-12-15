Programul aduce schimbări în traficul feroviar, atât pe rutele interne, cât și pe cele internaționale. Printre cele mai semnificative noutăți se numără inaugurarea unei legături directe între Budapesta și București.

De asemenea, călătorii vor beneficia de mai multe opțiuni de transport direct către Ungaria și Austria, fără a fi nevoie de schimbarea trenului pe parcurs. În sezonul estival, vor fi introduse trenuri suplimentare pe ruta București–Giurgiu–Ruse.

Noul Mers al Trenurilor aduce însă și majorări de tarif: prețul biletelor a crescut cu aproape 10%, o ajustare corespunzătoare cu rata inflației, potrivit CFR.

Începând de duminică, 14 decembrie 2025, biletele de tren au înregistrat o nouă majorare, la doar patru luni după ultima creștere de tarife.

Această ajustare se datorează ratei anuale a inflației și se aplică atât pentru CFR Călători, cât și pentru operatorii privați. Conform Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), prețurile biletelor au fost majorate cu 9,88%, pe baza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS). Actualizarea ia în considerare indicele prețurilor de consum (IPC), principalul indicator pentru calcularea inflației la nivel național.

Scumpirea coincide cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor 2025–2026, care a început tot pe 14 decembrie. Potrivit legislației în vigoare, tarifele feroviare stabilite prin ordin al ministrului Transporturilor și Infrastructurii se revizuiesc anual, conform ratei inflației calculate de INS la data de 1 octombrie.

Șeful CFR Călători, Traian Preoteasa, a confirmat majorarea, explicând că indexarea este una automată: „Conform legii, o dată cu noul plan de Mers, prețul biletelor se indexează cu rata inflației. Aceasta este legea”.

Aceasta reprezintă a patra majorare a prețurilor biletelor de tren de la vara anului 2022 până în prezent. Ultima creștere înainte de aceasta a avut loc pe 1 august 2025, ca urmare a majorării TVA de la 19% la 21%.

Anterior, biletele au fost scumpite cu aproximativ 4,6% în decembrie 2024, odată cu intrarea în vigoare a Mersului Trenurilor 2024–2025. În decembrie 2023, tarifele au urcat cu aproape 9%, iar în iulie 2022 cu aproximativ 20%, toate aceste ajustări fiind justificate prin rata anuală a inflației.