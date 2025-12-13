Noul Mers al Trenurilor 2025–2026 intră oficial în vigoare la 14 decembrie și aduce cu sine o ajustare a prețurilor biletelor. Directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa, a explicat anterior că scumpirea este una limitată strict la cadrul legal.

„Se indexează cu rata inflaţiei. Asta este legea, alte bilete mai scumpe nu vor fi, decât indexate cu rata inflaţiei la jumătatea lunii decembrie”, a declarat Traian Preoteasa.

Ultima actualizare a tarifelor, prin aplicarea ratei inflației, a avut loc pe 15 decembrie 2024, când prețurile au crescut cu 4,6%. Ulterior, la 31 iulie 2025, biletele s-au scumpit din nou, ca efect al majorării TVA de la 19% la 21%, inclusiv pentru rezervarea locului, care la trenurile InterCity a ajuns la 6 lei.

Potrivit conducerii CFR Călători, noul plan de circulație presupune menținerea unui volum ridicat de trenuri, cu aproximativ 1.150 de curse zilnice. Dintre acestea, 52 vor deservi rute internaționale, 20 vor fi trenuri InterCity care vor lega marile orașe, 112 trenuri Interregio vor traversa mai multe județe, iar aproximativ 950 vor fi trenuri locale, cu opriri în majoritatea stațiilor.

Introducerea acestor trenuri are ca obiectiv asigurarea unor legături mai bune între orașe și regiuni, în special pe axele cu trafic ridicat.

În ceea ce privește traficul internațional, noul Mers al Trenurilor prevede reluarea curselor directe între București și Budapesta, precum și reintroducerea trenurilor spre Viena, cu oprire în Gara Westbahnhof. De asemenea, vor fi introduse patru trenuri pe ruta București Nord – București Progresu – Giurgiu – Ruse, dus-întors.

Programul include și reintroducerea unor trenuri care fuseseră anulate la începutul anului, ca urmare a constrângerilor operaționale și de infrastructură.

CFR Călători are în plan extinderea rețelei de trenuri InterCity, însă acest demers depinde de livrarea de material rulant nou și de starea infrastructurii feroviare.

„O să facem rute de intercity pe zonele mari ale ţării. Avem o dotare – şi să vedem – suplimentară, că prin contractul cu Alstom şi cu ARF, cu rame noi, suntem obligaţi să facem trasee noi. Depinde foarte mult de infrastructură unde vom duce. De exemplu, nu avem rame duble şi atunci am oprit trasa la Severin, vizavi de Timişoara şi Arad, şi am oprit-o la Severin, că putem să o facem doar cu o singură ramă. Când Alstom va aduce rame, vom încerca să mai băgăm trenuri suplimentare. Sunt lucrări pe infrastructură în toată ţara şi ne îngreunează foarte mult parcursul”, a explicat Traian Preoteasa.

Intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor marchează începutul unui nou an feroviar, caracterizat de ajustări tarifare moderate, dar și de promisiuni privind extinderea rutelor și îmbunătățirea serviciilor, în limita infrastructurii existente și a livrărilor de material rulant.