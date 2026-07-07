Electric Castle 2026: CFR Călători introduce opriri suplimentare la Bonțida pentru participanții la festival

Participanții la Festivalul Electric Castle vor beneficia de facilități suplimentare pentru deplasarea cu trenul în această vară. CFR Călători introduce opriri comerciale temporare în HM Bonțida pentru mai multe trenuri, în perioada 15 iulie-20 iulie, pentru a asigura un acces mai rapid către zona în care se desfășoară festivalul.

CFR Călători a anunțat că, în perioada 15 iulie 2026-20 iulie 2026, cu ocazia desfășurării Festivalului Electric Castle, mai multe trenuri vor efectua opriri comerciale suplimentare de câte un minut în HM Bonțida, pentru a facilita accesul participanților către zona festivalului.

Pe lângă trenurile care au deja oprire programată în HM Bonțida, între 15 și 19 iulie vor opri suplimentar trenurile InterRegio IR 1837 Iași – Cluj-Napoca și IR 12647 București Nord – Satu Mare. În intervalul 16-19 iulie va avea oprire suplimentară și trenul IR 12648 Satu Mare – București Nord. Totodată, în perioada 16-20 iulie vor opri în HM Bonțida trenurile IR 1832 Cluj-Napoca – Galați, IR 1833 Iași – Timișoara Nord, IR 1831 Timișoara Nord – Iași, IR 1830 Galați – Cluj-Napoca, IR 1838 Cluj-Napoca – Iași, IR 1765 Timișoara Nord – Iași, IR 1763 Iași – Timișoara Nord, precum și trenurile Regio R 4009 Dej Călători – Cluj-Napoca, R 4020 Baia Mare – Cluj-Napoca, R 13432 Cluj-Napoca – Baia Mare și R 4110 Cluj-Napoca – Beclean pe Someș.

Compania recomandă călătorilor să consulte mersul trenurilor înainte de efectuarea călătoriei deoarece opririle suplimentare sunt valabile doar în perioadele menționate. De asemenea, pasagerii sunt sfătuiți să se asigure că dețin un bilet valabil și, după caz, documentele necesare pentru transport, pentru a evita taxarea suplimentară în tren sau aplicarea amenzilor, conform reglementărilor în vigoare.

Biletele pot fi achiziționate în avans de pe prin aplicația mobilă „CFR Călători bilete online”, de la automatele de bilete din stații, de la casele de bilete din gări și din agențiile de voiaj CFR Călători.

Informații actualizate privind circulația trenurilor pot fi obținute la numărul de telefon INFO CFR 021 9521, la birourile și personalul CFR Călători din stații, prin aplicația „Trenul Meu”, pe site-urile CFR Călători și CFR, precum și prin intermediul numerelor de telefon ale stațiilor CFR publicate pe pagina oficială a companiei.