Guvernul a extins lista întreprinderilor publice incluse în analiza Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 (CNR9), condus de vicepremierul Oana Gheorghiu, adăugând încă patru companii de stat din portofoliul Ministerului Economiei: C.N.C.A.F. MINVEST S.A., ROMAERO S.A., C.N.M.P.N. REMIN S.A. și AVIOANE CRAIOVA S.A. Decizia a fost formalizată printr-un memorandum adoptat în ședința Executivului de joi, document care actualizează lista aprobată inițial pe 5 decembrie 2025.

Executivul a transmis că includerea celor patru companii suplimentare este necesară pentru a asigura un cadru unitar de monitorizare și coordonare în aplicarea principiilor guvernanței corporative, parte din obligațiile asumate de România prin PNRR.

Reprezentanții Guvernului au explicat că extinderea listei a fost decisă după o nouă reuniune a Comitetului CNR9, în cadrul căreia s-a stabilit că aceste patru societăți de stat îndeplinesc criteriile pentru a intra în procesul de reformă.

La începutul lunii decembrie, Executivul incluse deja primele 17 companii de stat pe lista analizată de CNR9, între acestea aflându-se TAROM, Metrorex, companiile CFR și alte entități propuse de ministerele de resort.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat atunci că aceste societăți vor avea bugetele aprobate imediat după adoptarea bugetului național, iar procesul de reformă va stabili direcția viitoare a fiecăreia.

Reamintim că vineri, premierul Ilie Bolojan a afirmat că Guvernul a clarificat rolurile instituțiilor implicate în reforma companiilor de stat, explicând că, în primă etapă, sunt vizate 17 societăți importante (vezi mai jos lista).

El a precizat că memorandumul adoptat stabilește pașii care vor duce la decizii concrete privind listarea unor companii la bursă, menținerea altora în activitate cu implementarea reformelor necesare sau reorganizarea acestora prin fuziuni, divizări ori transformări.

Totodată, premierul a arătat că, după evaluare, unele societăți ar putea ajunge să fie lichidate dacă nu îndeplinesc condițiile pentru a continua activitatea în forma actuală.

„Prin memorandumul care a fost aprobat astăzi se definesc cu claritate rolurile instituțiilor care sunt implicate în așa fel încât, după parcurgerea tuturor perioadelor, să putem spune care dintre aceste companii vor fi listate suplimentar la bursă, care vor fi menținute în activitate cu reformele care sunt necesare. (…)

De asemenea, se va decide care vor fi reorganizate prin fuziune, prin divizare, transformate sau care vor fi lichidate”, a afirmat Ilie Bolojan cu câteva zile în urmă.

Reforma 9 este una dintre componentele majore ale PNRR referitoare la companiile de stat, vizând profesionalizarea managementului, eficientizarea activității și creșterea transparenței.

Lista celor 17 companii: