Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR la Primăria București, își construiește discursul pe ideea unei rupturi de sistem, însă biografia sa profesională o leagă strâns de oameni politici și de afaceri care au avut probleme cu justiția sau chiar au primit condamnări definitive.

Alexandrescu are o relație de aproape trei decenii cu PSD, partid în care a activat din 1996, fiind promovată în poziții strategice în companii de stat precum Romarm, Romaero și Fondul Român de Contragarantare.

Totodată, cariera sa publică este asociată cu lideri politici precum Adrian Năstase, Sorin Oprescu și Liviu Dragnea, dar și cu patronul postului Realitatea Plus, Maricel Păcuraru, inculpat sau condamnat în mai multe dosare, scrie g4media.ro.

Prima etapă importantă în cariera Ancăi Alexandrescu a fost colaborarea sa cu fostul premier Adrian Năstase. Potrivit CV-ului depus la Romaero, ea a fost consilierul acestuia între 2005 și 2009, atât la Camera Deputaților, cât și în perioada în care Năstase conducea Consiliul Național al PSD. Această activitate s-a desfășurat într-o perioadă în care fostul prim-ministru era deja vizat de anchete DNA. În 2008, Năstase a fost pus sub urmărire penală în dosarul „Trofeul Calității”, fiind ulterior trimis în judecată alături de soția sa și mai mulți oficiali.

Adrian Năstase, premier al României între 2001 și 2004, a fost condamnat definitiv de două ori pentru fapte de corupție. Prima condamnare a venit în 2012 – doi ani de închisoare în dosarul „Trofeul Calității”, care viza finanțarea ilegală a campaniei sale prezidențiale. În 2014 a urmat condamnarea în dosarul „Zambaccian”, unde instanța supremă a stabilit că a primit foloase necuvenite de peste 600.000 de euro.

Legătura dintre Alexandrescu și PSD era însă mult mai veche: încă din 2004, ea fusese consilier de stat pe comunicare la Guvern, apoi director de comunicare al PSD în campanii electorale și consilier al președintelui Camerei Deputaților, poziții care au consolidat un profil profesional aflat în proximitatea puterii politice.

A doua personalitate marcantă cu care a lucrat Anca Alexandrescu este fostul primar general Sorin Oprescu. Din 2009, ea a fost directorul său de comunicare în campania pentru Primăria București, iar după victorie, Oprescu a numit-o consilier personal pe probleme de comunicare și mass-media. A ocupat această poziție până în mai 2012, potrivit propriului CV.

La trei ani după încheierea colaborării, în 2015, Sorin Oprescu a fost reținut de DNA. Ancheta a vizat un presupus mecanism de colectare de mită în Primăria Capitalei, în care funcționarii ar fi condiționat acordarea contractelor publice de redirecționarea unui procent din profit către conducere.

Procurorii au susținut că Sorin Oprescu primea până la 10% din valoarea contractelor atribuite.

În 2022, fostul primar a fost condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și abuz în serviciu. Curtea de Apel București i-a redus ulterior pedeapsa la 9 ani și 8 luni. După sentință, Oprescu a fugit în Grecia, unde a fost prins în 2025, însă justiția elenă a respins cererea de extrădare.

După plecarea de la Primăria Capitalei, Alexandrescu a intrat în echipa lui Victor Ponta, premier în perioada 2012-2015, unde a fost consilier de stat și, ulterior, secretar de stat în Cancelaria prim-ministrului.

În 2017, ea a trecut în tabăra lui Liviu Dragnea, devenind consilieră a acestuia la Camera Deputaților.

La acel moment, Dragnea avea deja o condamnare definitivă – doi ani de închisoare cu suspendare în „Dosarul Referendumul”.

În paralel, DNA îi deschisese un al doilea dosar, legat de angajările fictive de la Direcția de Protecția Copilului Teleorman. Alexandrescu a rămas alături de Dragnea până în 2019, când liderul PSD a fost condamnat definitiv la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare.

Colaborarea sa cu Dragnea s-a suprapus cu una dintre cele mai tensionate perioade politice din România, marcată de proteste masive împotriva modificărilor legislative privind justiția și de acuzații privind tentativa de subordonare a instituțiilor statului.