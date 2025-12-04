În cadrul podcastului „HAI Live”, publicat miercuri, 3 decembrie, de pe canalul de YouTube „HAI România!”, Dan Andronic, Robert Turcescu și Daniel Băluță au discutat despre alegerile organizate pentru ocuparea funcției de primar general al Capitalei.

În opinia lui Andronic, Primăria Capitalei este o platformă pentru realizări concrete, iar un politician din PSD trebuie să demonstreze rezultate pentru a fi votat.

Turcescu a întrebat dacă bucureștenii ar vota un candidat PSD, iar Băluță a preizat că alegătorii urmăresc în primul rând rezultate, criticând lipsa realizărilor practice ale unor candidați. El a sugerat că există un „blat” între un candidat PNL și o candidată independentă susținută de AUR, observând că aceasta nu îl atacă niciodată pe contracandidat și îl sprijină indirect, ceea ce ar fi vizibil în modul în care își gestionează campania și declarațiile publice.

Dan Andronic: – Primăria Capitalei este o platformă, dacă și faci ceva, că… dacă nu faci nimic sau te înjură lumea, nu e nicio platformă, iar ca PSD-ist chiar trebuie să faci ceva ca să te voteze lumea. Robert Turcescu: – Tu crezi că bucureștenii votează un PSD-ist la Primăria Capitalei? Daniel Băluță: – Eu cred că votează rezultat. Oamenii s-au lămurit că în viața asta contează rezultatele și că cei care sunt incapabili se duc în această zonă sau blatiști. Eu, de exemplu, cred că unul dintre candidați a făcut blat cu alt candidat. Asta este ceea ce cred eu. Candidatul de la PNL cu candidata independentă susținută de AUR. Asta cred eu. Robert Turcescu: – Ce înseamnă „blat”? Că nu înțeleg… Daniel Băluță: – Eu sunt convins că doamna candidat independent îl susține pe candidatul PND. Este ceea ce cred eu. Azi nu-l atacă niciodată, este foarte grijulie în ceea ce-l privește și cred că este un un aranjament pe care l-au făcut tocmai în ideea… dar este o chestiune vizibilă. Mă uitam și la declarațiile pe care le făceau, că colegul de la PNL tot schimbă sondajele, are o latură filozofică extraordinară pentru că, de fapt, e un om care vine cu o mărgică și încearcă să o marcheteze într-un fel în care se duce într-o zonă de ridicol.

Băluță a mai precizat că evaluarea unui candidat se face după realizările concrete: investiții în spitale, școli, metrou sau parcuri, comparându-le cu cei care au realizări mult mai modeste și mizează pe marketing și sprijin politic. El a mai menționat că unii candidați caută sprijin extern sau retragerea altora pentru a-și spori șansele.

Andronic a adăugat că un procent semnificativ de alegători, în jur de 15%, nu și-a decis încă votul, ceea ce poate influența diferențele dintre candidați, estimate la 4-5%. El a precizat că votul devine tot mai pragmatic, orientat către administratori competenți, și că majoritatea primarilor de sector, cu excepția celui de la Sectorul 1, s-au descurcat bine în mandatul lor.