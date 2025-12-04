Anca Alexandrescu și Ciprian Ciucu s-ar fi unit pentru a-și crește șansele la alegerile din 7 decembrie, susține Daniel Băluță
În cadrul podcastului „HAI Live”, publicat miercuri, 3 decembrie, de pe canalul de YouTube „HAI România!”, Dan Andronic, Robert Turcescu și Daniel Băluță au discutat despre alegerile organizate pentru ocuparea funcției de primar general al Capitalei.
În opinia lui Andronic, Primăria Capitalei este o platformă pentru realizări concrete, iar un politician din PSD trebuie să demonstreze rezultate pentru a fi votat.
Turcescu a întrebat dacă bucureștenii ar vota un candidat PSD, iar Băluță a preizat că alegătorii urmăresc în primul rând rezultate, criticând lipsa realizărilor practice ale unor candidați. El a sugerat că există un „blat” între un candidat PNL și o candidată independentă susținută de AUR, observând că aceasta nu îl atacă niciodată pe contracandidat și îl sprijină indirect, ceea ce ar fi vizibil în modul în care își gestionează campania și declarațiile publice.
Dan Andronic: – Primăria Capitalei este o platformă, dacă și faci ceva, că… dacă nu faci nimic sau te înjură lumea, nu e nicio platformă, iar ca PSD-ist chiar trebuie să faci ceva ca să te voteze lumea.
Robert Turcescu: – Tu crezi că bucureștenii votează un PSD-ist la Primăria Capitalei?
Daniel Băluță: – Eu cred că votează rezultat. Oamenii s-au lămurit că în viața asta contează rezultatele și că cei care sunt incapabili se duc în această zonă sau blatiști. Eu, de exemplu, cred că unul dintre candidați a făcut blat cu alt candidat. Asta este ceea ce cred eu. Candidatul de la PNL cu candidata independentă susținută de AUR. Asta cred eu.
Robert Turcescu: – Ce înseamnă „blat”? Că nu înțeleg…
Daniel Băluță: – Eu sunt convins că doamna candidat independent îl susține pe candidatul PND. Este ceea ce cred eu. Azi nu-l atacă niciodată, este foarte grijulie în ceea ce-l privește și cred că este un un aranjament pe care l-au făcut tocmai în ideea… dar este o chestiune vizibilă. Mă uitam și la declarațiile pe care le făceau, că colegul de la PNL tot schimbă sondajele, are o latură filozofică extraordinară pentru că, de fapt, e un om care vine cu o mărgică și încearcă să o marcheteze într-un fel în care se duce într-o zonă de ridicol.
Unii candidați caută sprijin extern sau retragerea altora pentru a-și spori șansele, susține Daniel Băluță
Băluță a mai precizat că evaluarea unui candidat se face după realizările concrete: investiții în spitale, școli, metrou sau parcuri, comparându-le cu cei care au realizări mult mai modeste și mizează pe marketing și sprijin politic. El a mai menționat că unii candidați caută sprijin extern sau retragerea altora pentru a-și spori șansele.
Andronic a adăugat că un procent semnificativ de alegători, în jur de 15%, nu și-a decis încă votul, ceea ce poate influența diferențele dintre candidați, estimate la 4-5%. El a precizat că votul devine tot mai pragmatic, orientat către administratori competenți, și că majoritatea primarilor de sector, cu excepția celui de la Sectorul 1, s-au descurcat bine în mandatul lor.
Dan Andronic: – Adică ce înseamnă că vine cu „o mărgică”?
Daniel Băluță: – Păi mărgica, ne uităm așa… ne-am obișnuit, cel puțin așa am învățat școala, că oamenii se evaluează după rezultate. Și punem: Daniel Băluță, rezultat: spital, școli, metrou, parcuri, toate lucrurile ce caracterizează activitatea mea. E o listă. 5 miliarde de euro. Ciucu candidat. Da? De 20 de ori mai puțin bani europeni, de 30 de ori mai puține realizări practice, nicio lucrare de infrastructură, nici o asumare de răspundere, da? Vorbeam de planșeu, vorbeam despre toate lucrurile astea, și-a asumat vreodată domnul vreo lucrare de infrastructură, prelungirea Ghencia, pasajul Lujerului care stă să cadă? Nu, niciodată, este tocmai această latură de marketing pe care o are coroborată cu instinctul ăsta filozofic pe care îl are, îl conduc la această nevoie de a se simți sprijinit de cineva, că nu poate să stea singur în picioare. Și are nevoie fie de premier, fie de sprijinul candidatei independente pentru că altfel, fie să-i roage pe toți să se retragă, dacă se poate să nu mai candideze nimeni și să-l lumească pe dânsul, este un lucru extraordinar.
Robert Turcescu: – Asta cu retragerea, într-adevăr, este boala acestei campanii. Acum dă-ne și nouă informații, uite, să o știți, să o publicăm și noi. Bănuiesc că ți-ai făcut sondajele, bun. Noi le vedem pe ce au apărut sondaje de la fiecare. Care este clasamentul în momentul de față în aceste sondaje de opinie?
Daniel Băluță: – După ce s-a întâmplat cu domnul la alegerile prezidențiale de acum un an de zile, crezi că mai pot vreo secundă să cred în vreun sondaj?
Dan Andronic: – Din toate sondajele pe care le-am văzut eu, și am văzut multe sondaje la viața mea așa că pot să mă pronunț, am văzut că e un număr foarte mare de nehotărâți, de oameni care vin la vot, de fapt, și care spun că nu s-au hotărât cu cine votează. În jur de 15% vă sunt un sondaj, ceea ce este enorm. Deci, la ora actuală, dacă te uiți, o să vezi o distribuție într-un anumit fel. E, când vorbești de 15% oameni care vin la vot și nu-ți spun cu cine votează. În momentul ăla, diferențele nu vor fi, așa cum se spune, vor fi la nivel de marjă de eroare. Nu. Diferențele vor fi de 4-5%.
Robert Turcescu: – Cum se decide omul? Când se decide?
Dan Andronic: – La ora actuală, ceea ce îți spun eu, ceea ce am văzut eu pe ultimele analize pe care le-am făcut eu pentru mine, ca să fie foarte clar, se merge din ce în ce mai tare pe un vot. S-a dus votul emoțional, să merge pe un vot pragmatic. Deci, va fi ales cel care crede poporul din București despre el că este un bun administrator. Din punctul ăsta de vedere, are prima șansă. Mie mi se pare că toți primarii de sector, cu excepția celui de la Sectorul 1, s-au descurcat bine. Deci, nu mi se pare că…, bine, fiecare în funcție de câte mandate a avut, câte abilitate și ce interes.
