În cadrul conferinței de presă susținute joi, alături de ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, Daniel Băluță a subliniat că stația Tudor Arghezi reprezintă o dovadă că Bucureștiul este capabil să realizeze proiecte majore, fiind prima stație de metrou construită de o autoritate locală din România. El a arătat că această realizare demonstrează faptul că proiectele ambițioase pot fi duse la capăt atunci când există voință, viziune și disciplină.

Totodată, Băluță a menționat că de la acest punct începe un proiect mult mai amplu, care va schimba mobilitatea în Capitală. Extinderea magistralei M4 ar urma să genereze, până în 2040, peste 58 de milioane de călători în plus anual. Primarul a evidențiat că investiția, în valoare de 3,5 miliarde de euro – peste 17 miliarde de lei – reprezintă fonduri europene nerambursabile atrase de Sectorul 4, menite să conecteze nordul și sudul orașului printr-o magistrală modernă și predictibilă.

”Ne aflăm astăzi într-un loc care nu este doar o staţie de metrou, ci este dovada concretă că Bucureştiul poate. Tudor Arghezi este prima staţie de metrou construită vreodată de o autoritate locală din România. Aici am demonstrat că atunci când ai voinţă, viziune şi disciplină, proiectele mari nu sunt un vis, ci se întâmplă. Şi tot de aici pornim azi către un proiect de zeci de ori mai mare, un proiect care schimbă viitorul mobilităţii în Bucureşti. Pentru că doar extinderea magistralei M4 va aduce în 2040 – 58,6 milioane de călători suplimentari pe an. Este poate cel mai clar semn că intrăm într-o etapă nouă pentru capitală. Investim 3,5 miliarde de euro, peste 17 miliarde de lei, fonduri europene nerambursabile, atrase de Sectorul 4, pentru a uni nordul şi sudul oraşului printr-o magistrală modernă, continuă şi predictibilă”, a declarat Daniel Băluţă, joi, într-o conferinţă de presă susţinută alături de ministrul social-democrat al Transporturilor Ciprian Şerban.

Daniel Băluță a explicat că noua linie de metrou va avea aproximativ 11 kilometri și va traversa zonele Gara de Nord, Uranus, 13 Septembrie, Giurgiului și Progresul, acoperind astfel sectoarele 1, 4 și 5, precum și comuna Jilava din Ilfov. El a mai transmis că debutul lucrărilor nu va afecta semnificativ traficul și i-a asigurat pe cetățeni că vor fi luate măsuri pentru a evita blocajele.

”Noul traseu va avea 11 kilometri şi va traversa cartierele Gara de Nord, Uranus, 13 Septembrie, Giurgiului, şi Progresul, adică va trece pe teritoriul sectoarelor 1, 4 şi 5 şi al comunei Jilava, din judeţul Ilfov. Asigur cetăţenii că începerea acestor lucruri nu înseamnă că traficul va fi dat peste cap”, a mai declarat primarul Sectorului 4.

Primarul a menționat că proiectul prevede o perioadă de doi ani pentru etapa de proiectare, urmată de cinci ani necesari execuției lucrărilor. La rândul său, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a subliniat că aceasta reprezintă cea mai amplă investiție de infrastructură derulată în Capitală.