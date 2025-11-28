Primarul Sectorului 4 a confirmat că demersurile pentru dezvoltarea rețelei de metrou a Bucureștiului avansează, iar documentele pentru realizarea magistralei M4 vor fi semnate săptămâna viitoare. Proiectul include 14 stații noi pe direcția Gara de Nord – Gara Progresul, o conexiune considerată esențială pentru mobilitatea urbană.

În mesajul său public, Daniel Băluță a transmis:

„Săptămâna viitoare, semnăm contractul de proiectare și de execuție pentru extinderea magistralei de metrou M4, cu 14 noi stații între Gara de Nord și Gara Progresul. Într-o primă fază, vom începe proiectarea pentru lotul 1, cel dintre Gara de Nord și Eroii Revoluției. Ulterior, ne vom ocupa și de lotul 2, între Eroii Revoluției și Gara Progresul, astfel că Bucureștiul va fi unit pe axa nord-sud având la dispoziție un mijloc de transport rapid și ecologic”.

Extinderea va fi realizată etapizat. Prima etapă vizează secțiunea Gara de Nord – Eroii Revoluției, urmând ca lotul al doilea să continue traseul până la Gara Progresul. Prin această legătură, autoritățile spun că Bucureștiul ar beneficia de o axă de transport completă, capabilă să reducă traficul de suprafață și emisiile poluante.

Valoarea totală a proiectului este estimată la 2,5 miliarde de euro, bani nerambursabili accesați prin „Programul Transport” al Uniunii Europene pentru perioada 2021–2027. Construcția propriu-zisă este programată să înceapă în 2026, iar termenul de finalizare este de maximum cinci ani de la demararea lucrărilor.

Ministerul Transporturilor analizează posibilitatea dezvoltării unor noi linii de metrou care să conecteze zonele cu densitate mare a populației, a declarat Robert Răzvan Dobre, director în cadrul instituției. Printre opțiunile luate în calcul se numără prelungirea magistralei M5 și realizarea unei noi legături subterane între Crângași și Dristor 2.

„În şedinţele noastre cu Metrorexul, pe lângă extinderile de reţea, cea dinspre Militari spre şoseaua de centură, cea Străuleşti spre Mogoşoaia, de la Pipera spre centura de nord şi deja cunoscuta extensie M12 spre sud, spre Berceni, mai avem două mari magistrale despre care nu s-a vorbit până acum, dar sunt de mare perspectivă: continuarea lui M5, pe care o ştim, prin centrul Bucureştiului, dar diametrala Bragadiru-Voluntari, care ar trebui să treacă prin centrul Capitalei, ar trebui să fie un vector foarte mare de conectivitate, pentru că conectează foarte mari bazine de populaţie”, a afirmat Dobre la Maratonul Infrastructurii şi Mobilităţii, potrivit News.ro.

El a subliniat și necesitatea închiderii inelului central de metrou: „Iarăşi cu perspective foarte serioase de transport este închiderea inelului central de metrou de la Crângaşi la Dristor 2 cu o nouă magistrală”. Potrivit acestuia, Ministerul Transporturilor intenționează să inițieze studiile de prefezabilitate și fezabilitate pentru aceste proiecte.