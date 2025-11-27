Ministerul Transporturilor face studii pentru construirea unor radiale, adică prelungiri ale marilor bulevarde din București, în zonele apropiate orașului, fie că sunt rezidențiale sau industriale. Robert Răzvan Dobre, din cadrul Ministerului Transporturilor, a explicat, la „Maratonul Infrastructurii și Mobilității”, că aceste radiale nu vor fi ușor de făcut și vor fi foarte scumpe. El a spus că drumurile vor trece prin zone locuite, deci va fi nevoie de exproprieri și de mutarea rețelelor de utilități.

El a adăugat că cea mai mare parte a finanțării pentru infrastructură – drumuri, căi ferate, porturi sau aeroporturi – vine din fonduri europene. De aceea, este important să existe un plan clar pe termen lung. Masterplanul general de transport al României și planul investițional sunt documentele care asigură finanțarea pentru următorii ani și cuprind multe proiecte necesare pentru mobilitate.

Potrivit lui Dobre, realizarea și punerea în funcțiune a infrastructurii din jurul Bucureștiului, cum este autostrada A0 între A1 și A2, poate aduce economii mari, peste un milion de euro pe zi, prin reducerea timpilor de așteptare în trafic. El a mai zis că se ia în calcul construirea de drumuri rapide – radiale – care vor continua marile bulevarde ale Capitalei. Prima bandă va fi dedicată transportului în comun, centrul drumului va fi amenajat cu spații verzi, iar restul benzilor vor fi pentru traficul obișnuit.

Dobre a recunoscut că proiectele sunt scumpe pentru că drumurile traversează zone dense, cu multe utilități și terenuri care trebuie expropriate. De aceea, soluțiile pentru aceste radiale vor fi inovative și complexe pentru România.

„Cea mai mare parte din finanţarea infrastructurii de transport, fie că vorbim de drumuri, de căi ferate, de dezvoltarea de porturi, aeroporturi, această finanţare vine din fonduri europene şi atunci trebuie să avem un plan coerent, o viziune pe termen lung. Masterplanul general de transport al României şi planul investiţional sunt aceste documente strategice care ne asigură finanţarea pe următoarea perioadă. În aceste documente apar foarte multe intervenţii justificate de nevoia de mobilitate. Partea mai puţin bună a lucrurilor este că nu va fi uşor şi nu sunt ieftine deloc aceste radiale, la nivel de costuri estimate, pentru că parte dintre ele deja au studii de fezabilitate în curs, iar pentru unul dintre ele deja studiul de fezabilitate este finalizat, şi ne-am dus într-o zonă de costuri destul de ridicată. De ce ajungem la costuri foarte mari? Pentru că arealele pe care le străbat sunt foarte dense la nivel de utilităţi, la nivel de exproprieri de terenuri, totul este încorsetat şi atunci soluţiile pe care trebuie să le adopţi pentru a face totuşi o legătură modernă rutieră şi de transport public sunt unele chiar inovative pentru România”, a precizat Dobre.

Ministerul Transporturilor analizează construirea unor noi tronsoane de metrou pentru a lega zonele cu mulți locuitori. Una dintre ele ar continua magistrala M5, iar cealaltă ar crea o linie care să lege Crângași de Dristor 2, a transmis Dobre.

El a explicat că, pe lângă extinderile deja planificate – cum ar fi de la Militari spre șoseaua de centură, Străulești spre Mogoșoaia, Pipera spre centura de nord și M12 spre sud, spre Berceni – există două noi proiecte importante despre care nu s-a vorbit până acum. Primul este continuarea magistralei M5 prin centrul Bucureștiului, iar al doilea este diametrala Bragadiru-Voluntari, care ar trece tot prin centrul orașului și ar conecta zone cu mulți locuitori.

El a menționat că o altă linie importantă ar fi închiderea inelului central de metrou între Crângași și Dristor 2. Dobre a spus că Ministerul vrea să înceapă studiile de prefezabilitate și fezabilitate pentru aceste două proiecte.