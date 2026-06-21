Oana Gheorghiu, răspuns ironic pentru Rareș Bogdan: Sunt parte din sistemul oengist, sorosist, globalist și mai ales neomarxist

Oana Gheorghiu a susținut un discurs la Congresul Extraordinar al PNL, unde a explicat motivele pentru care a acceptat să se alăture formațiunii liberale și să candideze la funcția de vicepreședinte.

Intervenția sa a venit în contextul prezentării echipei propuse de Ilie Bolojan, structurată cu Dan Motreanu ca prim-vicepreședinte, Robert Sighiartău în funcția de secretar general și mai mulți vicepreședinți, printre care Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Mureșan, Alexandru Muraru, Dragoș Pîslaru, Florin Roman și Gabriela Horga.

Momentul politic a fost marcat de tensiuni publice după ce europarlamentarul Rareș Bogdan a criticat direcția în care se îndreaptă partidul, susținând că liberalii riscă să ajungă „sluga USR”. În același registru, acesta a ironizat schimbările din interiorul formațiunii, vorbind despre înlocuirea simbolurilor liberale cu elemente asociate altor zone politice.

În acest context, Oana Gheorghiu a răspuns indirect acestor atacuri, folosind chiar etichetele vehiculate în spațiul public la adresa sa și a noii echipe. Discursul său a fost construit pe un ton ironic, fără a-l numi direct pe Rareș Bogdan, dar făcând referire la criticile formulate.

„Pentru cei care încă nu mă cunosc, numele meu este Oana Gheorghiu și sunt parte din sistemul oengist, sorosist, globalist și mai ales neomarxist, care, iată, a venit astăzi să pună stăpânire pe PNL. Genul acesta de știri și de titluri le veți putea vedea în zilele următoare”, a afirmat Gheorghiu de pe scena congresului.

Noua membră PNL a subliniat că decizia de a intra în politică a fost una asumată, după ani petrecuți în societatea civilă. Ea a vorbit despre implicarea sa în proiecte sociale și despre perioadele în care a ales să protesteze sau să construiască inițiative în afara instituțiilor statului.

„Trebuie să știți că sunt o luptătoare. Lupt pentru valori, pentru principii și nu fug de deciziile grele. Am decis să vin astăzi alături de dumneavoastră la greu, nu când a fost ușor”, a declarat aceasta.

În continuarea discursului, Gheorghiu a explicat că, în trecut, a considerat că poate contribui la schimbare fără a intra în politică, menționând activitatea din zona civică și proiectele dezvoltate în domenii unde statul nu a reușit să intervină eficient.

„Am protestat atunci când statul a deraiat și am construit atunci când statul s-a dovedit incapabil să o facă. Nu am căutat niciodată funcții sau privilegii, am venit pur și simplu să fac bine”, a spus ea.

Oana Gheorghiu și-a legat intrarea în PNL de susținerea pentru Ilie Bolojan, pe care l-a descris drept un administrator orientat spre rezultate. În același timp, a formulat critici la adresa modului de funcționare al unor instituții publice și companii de stat.

„Ce am găsit în mandatul meu? Companii ale statului transformate în pușculițe politice, instituții care nici măcar nu știu ce avere administrează în numele nostru, planuri de reformă întocmite cu copy-paste de la o companie la alta”, a afirmat Gheorghiu.

Ea a descris și dificultățile întâmpinate în procesul de reformă, susținând că măsurile de eficientizare au generat reacții din partea celor afectați de schimbări.

„Alături de domnul Ilie Bolojan, am aprins lumina în niște cămări în care prea mult timp s-a lucrat pe întuneric. Și știți ce se întâmplă când aprinzi lumina. Se trezesc cei care o duceau mult prea bine pe întuneric”, a punctat Gheorghiu.

Totodată, a făcut referire la dezbaterile privind companiile publice, privilegiile din sistem și reformele administrative, afirmând că astfel de inițiative sunt adesea interpretate în mod conflictual în spațiul public.

Discursul a inclus și un mesaj adresat aleșilor locali, cu o delimitare între administrația considerată funcțională și practicile politice criticate. Gheorghiu a subliniat diferența dintre activitatea primarilor care gestionează proiecte în comunități și situațiile de abuz administrativ.

„Reforma nu înseamnă să lovim în primarii care muncesc sau în comunitățile pe care le slujesc. Înseamnă să-i scăpăm pe cei care au tratat administrația, partidele și instituțiile ca pe o proprietate personală”, a declarat Oana Gheorghiu.

În încheiere, Oana Gheorghiu a transmis un mesaj de susținere pentru direcția promovată de noua conducere liberală, fără a formula concluzii suplimentare. „Partidul Național Liberal trebuie să rămână partidul care îndrăznește, nu cel care se predă”, a mai spus Oana Gheorghiu.