Rareș Bogdan avertizează: PNL riscă să devină sluga USR

Europarlamentarul Rareș Bogdan a lansat critici dure la adresa conducerii Partidul Național Liberal și a direcției politice promovate de președintele liberal Ilie Bolojan, chiar în ziua Congresului formațiunii. Acesta a avertizat că partidul riscă să își piardă identitatea și să devină „sluga USR”, acuzând apropierea de curente progresiste și de mișcarea „woke”.

În mesajul său, Rareș Bogdan a criticat includerea în conducerea partidului a unor persoane pe care le asociază cu aceste curente:

„De ce PNL nu trebuie să devină sluga USR. Ar fi culmea ca azi, la Congres, colegii mei să înlocuiască și săgeata noastră liberală cu o trotinetă și eventual un rucsac în culorile curcubeului! Nu e sigur că nu urmează, cu 4 din 8 vicepreședinți PNL adepți ai exagerărilor ideologice ale mișcării woke (de exemplu, boicotarea unor persoane sau opere pentru comportamente considerate ofensatoare(!!). Activiști agresivi care încearcă să schimbe din temelii normele culturale și tradițiile, mândri și agresivi mânuitori ai cancel culture. Vicepreședinți poziționați și împotriva Partidului Republican din SUA deoarece la Casa Albă se află Donald Trump (pentru încă 2 ani și jumătate). Cu oameni care nu pricep că indiferent cum se numește omul cu reședința în 1600 Pennsylvania Avenue Washington DC, el reprezintă SUA, nu complexul turistic cu același nume din județul Mehedinți, mă pot aștepta la orice”, a declarat Rareș Bogdan.

El a mai adăugat: „Cu ce-i încurcă valorile tradiționale, familia creștină, Biserica, tradițiile, dreapta rațională, conservatorismul luminat, doctrina Partidului Popular European?”

Rareș Bogdan a susținut că Ilie Bolojan promovează în partid persoane care nu împărtășesc valorile liberale tradiționale: „Aceștia sunt oamenii pe care Ilie Bolojan îi introduce în PNL, pulverizând tot ce înseamnă istoria liberalismului românesc”, a declarat acesta.

El a mai afirmat că termenul „Rădăcini”, folosit în platforma lui Ilie Bolojan, nu ar reflecta tradiția liberală: „Termenul ‘Rădăcini’ nu înseamnă acele baze structurale ale liberalilor care au modernizat România, ci sclavia pe care o dorește liberalilor naționaliști”, a afirmat Rareș Bogdan.

Europarlamentarul a extins criticile și asupra situației economice a României, avertizând asupra riscurilor fiscale: „Nu e o glumă, România riscă scenariul grecesc. Matematica dură ne lovește în față: 1 miliard de euro plătiți lunar pe dobânzi”, a susținut Rareș Bogdan.

„Oamenii independenți economic nu pot fi controlați ideologic, prin urmare neoprogresismul dinamitează exact fundația autonomiei omenești, libertatea. Liberul arbitru. Aceștia sunt oamenii pe care Ilie Bolojan îi introduce în PNL, pulverizând tot ce înseamnă istoria liberalismului românesc! Termenul „Rădăcini” din platforma comercială a domnului Bolojan nu înseamnă acele baze structurale ale liberalilor care au modenizat România, ci sclavia pe care o dorește liberalilor naționaliști, condamnați la categoria „Sclava Isaura”. Cu gura cusută, c-așa-i stă bine democratului? Acum direct, abrupt, până acum prin ghioagele neoprogresiste din presă”, a mai transmis Rareș Bogdan.

El a mai avertizat asupra deficitului, datoriei publice și posibilei retrogradări a ratingului de țară, solicitând formarea urgentă a unui guvern stabil: „Ne trebuie urgent un guvern funcțional! Stabil! Urgent. Timpul nu așteaptă”. „Peste 100.000 de firme românești închise într-un an”

Rareș Bogdan a criticat și politicile fiscale recente: „Creșterea taxelor în România, modul cum a fost realizată, a fost o eroare structurală uriașă. În loc să reducă risipa, guvernul a crescut presiunea pe companii”, a declarat acesta. El a susținut că efectele au fost severe în economie, afirmând: „peste 100.000 de firme românești au fost închise într-un an”.

În final, europarlamentarul a făcut apel la delegații Congresului să respingă o apropiere excesivă de USR: „Orice taxă nouă pe companii sau consum se duc în prețul produselor și serviciilor. Un cerc vicios: statul menține inflația sus, scade puterea de cumpărare, scade consumul, deci și încasările.

Ce-ai făcut, Ilie? Și ca să pui capac, îi aduci pe ei la decizie în PNL? Chiar nu mai ține nimeni minte cum s-au comportat useriștii și cei din REPER cu noi în toate campaniile electorale? Chiar nu mai știm cum au demolat, alături de AUR, un guvern PNL, nu mai ținem minte deloc ura cumplită contra liberalilor tradiționaliști, patrioți și pro europeni convinși? A ierta e creștinește, dar una e să le dai bună ziua și să le urezi sănătate și alta să-i inviți să-ți dărâme casa din interior.”, a concluzionat Rareș Bogdan.