Sărbătoarea de Florii, care marchează Intrarea Domnului în Ierusalim și deschide oficial Săptămâna Mare, aduce în acest an un val de bucurie pentru peste 1,5 milioane de români.

Această zi specială din calendarul ortodox nu este doar o celebrare spirituală profundă, ci și momentul în care natura înfloritoare a primăverii se reflectă în onomastica națională. De la nume clasice până la derivate rare, milioane de persoane primesc astăzi urări inspirate din lumea botanică.

În topul preferințelor românilor, numele Florin ocupă prima poziție, fiind purtat de aproximativ 335.000 de bărbați.

Acesta este urmat îndeaproape de Viorel, cu 150.000 de persoane, și de Florian, cu 55.000. Statisticele oficiale evidențiază, de asemenea, grupuri importante de sărbătoriți care poartă numele Florea (30.000), Florentin (25.000) și Florinel (14.000).

În rândul femeilor, Viorica rămâne cel mai frecvent nume, cu 145.000 de reprezentante, urmat de Florentina (129.000) și Florica (91.000).

Totodată, peste 73.000 de românce poartă numele Camelia, completând tabloul unei sărbători dominate de eleganță și culoare.

Farmecul acestei zile este dat de varietatea impresionantă a numelor celebrate.

Pe lângă formele consacrate, există o listă lungă de variante care reflectă bogăția naturii: Anemona, Brândușa, Codrin, Codrina, Codruț, Codruța, Crăița, Crenguța, Crina, Crinu, Crinuța, Crizantema, Dalia, Delia, Floarea, Flora, Florența, Florina, Garofița, Gentiana, Gherghina, Iasmin, Iasmina, Iris și Lăcrimioara.

Mai avem și Laur, Laura, Laurențiu, Laurian, Lauriana, Malina, Margareta, Micșunica, Mugurel, Narcis, Narcisa, Panseluța, Romanița, Roza, Rozalia, Trandafira, Violeta, Viorela, Zambila și Zambilica.

Registrul onomastic este completat de nume mai rare sau derivate precum Trandafir, Bujor, Floricel, Mărgărit, Crin, Angela, Angelica, Dafin, Dafina, Dumitrița, Erica, Eugenia, Floreal, Florei, Floriana, Florița, Ghiocela, Lucia, Lili, Lilian, Liliana, Loredana, Lori, Mălin, Mălina, Rozica sau Veronica.

Pentru a onora aceste nume, alegerea florilor devine un gest simbolic esențial.

Lalelele, simbol al primăverii, sunt ideale pentru un cadou fresh și actual.

Freziile, cu parfumul lor distinct, oferă un aer rafinat, în timp ce irișii adaugă personalitate și culoare oricărui aranjament.

Pentru cei care preferă stilul clasic, trandafirii rămân o alegere echilibrată, mai ales când sunt combinați cu flori de sezon.

Indiferent de nume sau de floarea aleasă, această sărbătoare de Florii rămâne un omagiu adus vieții și reînnoirii.