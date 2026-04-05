Florin Piersic și-a sărbătorit astăzi, 5 aprilie 2026, onomastica. Printre cei care i-au fost alături se numără moderatorul TV Dan Negru. Cei doi s-au distrat glumind, iar actorul a povestit și câteva amintiri din tinerețe. Așa cum obișnuiește, a făcut glume și a vorbit cu mult umor.

El a explicat că ziua lui de Florii este specială pentru că este Florin și „floare de piersic”. Îi plăcea gluma că ar fi putut să se numească Florin Cireașă, dar a spus că nu ar fi fost la fel de potrivit pentru că cireșele sunt scumpe.

Florin Piersic a spus că în fiecare an, de Florii, îi dădea mamei sale o floare, de obicei o floare de „Nu mă uita”. Spunea că mereu găsea floarea potrivită pentru că era înconjurat de oameni care țineau la el.

„Ziua mea de Florii este de două ori. Sunt și Florin și floare de piersic. Îmi place foarte tare când cineva, cred că tu ai fost m-a întrebat , ‘De ce nu te cheamă cireașă?’ Și eu m-am gândit, cireașă, de ce să mă cheme Florin Cireașă? Că cireașa e scumpă. Cadoul, floarea pe care o dădeam mamei mele în această zi minunată. Îi dădeam o floare de Nu mă uita. Mereu mă gândeam pe cineva care să-mi găsească această floare. Mereu am găsit pentru că am fost înconjurat de oameni care țineau la mine”, a dezvăluit actorul.

Actorul a povestit cum obișnuia să le curteze pe fete de Paște. Spunea că se pregătea cu parfum bun și mergea la casele fetelor pentru a le stropi, un obicei din Ardeal. Îi cerea mamei să-i ia un parfum de calitate, ca să fie remarcat oriunde mergea.

Dan Negru a filmat întreaga discuție și a postat-o pe contul său de Facebook.

„Cum mă pregăteam eu pentru ziua de Paște? Când știam că trebuie să am parfum minunat și să mă duc la casele unde sunt fete să le stropesc. Era un obicei la noi, în Ardeal. Eu căutam să-i zic mamei, vreau parfum de calitate. Să mă țină minte oriunde mă duc”, și-a amintit actorul.

Vă reamintim că ziua de naștere a marelui actor a avut loc pe data de 27 ianuarie 2026. Cu doar o zi înainte de a sărbători impresionanta vârstă de 90 de ani, Florin Piersic a postat pe contul său de Facebook un mesaj video emoționant, filmat chiar pe scena Teatrului Național din București, locul unde a jucat zeci de ani.

Mesajul său a fost primit cu bucurie de admiratorii din întreaga țară, care i-au urmărit cu emoție fiecare cuvânt și gest. În ciuda vârstei, actorul rămâne un simbol al teatrului și al cinematografiei românești, dar și un exemplu de vitalitate pentru publicul său.

„Iubiții mei spectatori, mă aflu pe scena unde am jucat zeci, sute, mii, mii de spectacole… la Teatrul Național din București. Astăzi sunt cu dumneavoastră cu sala goală, ceea ce mie nu-mi place, dar va fi plină când voi vrea eu… pe 26 ianuarie, când eu am să împlinesc frageda vârstă de…. nici nu știu câți ani. A!!! 90, 90 și mie îmi vine să râd, pentru că nu vine să cred că o să împlinesc pe 26 ianuarie, o să împlinesc, de fapt, pe 27, dar 26… mă rog, înțelegeți dumneavoastră ce vreau să vă spun. Dragilor, atât vreau să vă anunț: că dumneavoastră o să mă vedeți la această gală, cei care nu o să mă vedeți o să vă uitați în internet. Să nu mă uitați prea repede, gândiți-vă totuși că avem o întâlnire, o întâlnire cum îmi place mie să spun… de dragoste. Cu cine? Cu mulți și cu Florin Caisă. Ăăăă, Piersic”, a transmis actorul.

Florin Piersic s-a născut pe 27 ianuarie la Cluj. În anul 1941, familia sa s-a mutat la Cernăuți, tatăl său ocupând funcția de medic veterinar-șef al orașului. Și-a finalizat studiile liceale la Liceul de Băieți Nr. 3 din Cluj și a urmat Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București (IATC, azi UNATC). Debutul său pe scena Teatrului Național din București a avut loc cu roluri în piese precum „Discipolul…” și „Tragedia optimistă”.

Cariera sa cinematografică include debutul în „Ciulinii Bărăganului” (1957), urmat de „O poveste ca-n basme” (1959), „Aproape de soare” (1960), „S-a furat o bombă” (1961) și „Pași spre lună” (1963). A jucat, de asemenea, în filme istorice, culminând cu rolul emblematic din „De-aș fi Harap Alb” (1965). După 1987, a apărut mai rar în film, participând doar la producții precum „Donau, Duna, Dunaj, Dunav, Dunarea” (2003), „Fix Alert” (2005) și „Eminescu versus Eminem” (2005).

Viața personală a fost marcată de trei căsătorii. Prima soție a fost Tatiana Iekel, cu care are un fiu, Florin Piersic Jr. A doua căsătorie a fost cu Anna Szeles, cu care are un fiu, Daniel. Din 1993, este căsătorit cu Anna Török.

În 2006, a lansat DVD-ul „Omul cu 100 de chipuri”, ce conține interviuri și înregistrări rare din cariera sa. Din 2008, Florin Piersic este cetățean de onoare al orașului Oradea. În 2009, a fost onorat cu Premiul pentru întreaga carieră la Festivalul de Film Transilvania.