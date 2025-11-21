Actorul Virgil Andriescu, director al Teatrului „Ovidius” din Constanța și colaborator al Teatrului Odeon din București, a încetat din viață ieri, 20 noiembrie, la vârsta de 89 de ani, potrivit unor surse apropiate familiei.

Dispariția sa lasă un gol profund în lumea teatrului românesc, acolo unde a fost nu doar o prezență constantă pe scenă, ci și un formator de generații. Decorat, premiat și respectat de breaslă, Virgil Andriescu a fost considerat unul dintre reperele culturale ale Constanței și ale teatrului românesc contemporan.

Povestea de viață a lui Virgil Andriescu se întinde pe aproape nouă decenii dedicate scenei, culturii și oamenilor. În ultimii ani, și-a descoperit o nouă latură artistică: cea de scriitor.

A debutat editorial în 2022 cu volumul „O viață așa cum s-a nimerit”, urmat în 2023 de „Întâmplări adevărate cu și fără chițibușuri”. A treia carte a sa, „Șapte gânduri pentru un timp pierdut”, se află în tipografie și a fost lansată simbolic pe 9 iunie 2025, la Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” din Constanța.

În scrierile sale, Andriescu și-a transformat viața într-un univers narativ plin de autoironie, tandrețe și luciditate. Cu un stil direct, uneori zeflemitor, alteori duios, actorul își reconstruiește trecutul din fragmente de memorie, întâmplări mărunte și reflecții asupra destinului. Personajul central al cărților sale rămâne chiar el: un om care își privește viața cu seninătate, fără patimă, dar cu mult umor.

Virgil Andriescu a fost una dintre figurile marcante ale teatrului constănțean și bucureștean. A condus Teatrul „Ovidius” din Constanța și a urcat pe scena Teatrului Odeon din București, contribuind la dezvoltarea repertoriului și la formarea unei generații de spectatori și actori.

În cariera sa a primit numeroase distincții, dintre care cele mai importante sunt:

Premiul Gopo pentru întreaga carieră (2020) – acordat de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc, trofeul având forma celebrului „Omuleț” creat de Ion Popescu Gopo;

Titlul de Cetățean de Onoare al județului Constanța (2020);

Titlul de Artist emerit al Teatrului de Stat Constanța (2023).

Premiile Gopo, înființate în 2007, în onoarea marelui cineast Ion Popescu Gopo, au recompensat de-a lungul timpului personalități emblematice ale scenei românești, precum Lucian Pintilie, Radu Beligan, Florin Piersic, Ion Dichiseanu sau Ileana Stana-Ionescu. În 2020, alături de Virgil Andriescu, a fost distinsă și actrița Adela Mărculescu, cu Premiul Gopo pentru întreaga activitate.

Prin întreaga sa operă – scenică, managerială și literară – Virgil Andriescu rămâne o figură majoră a culturii române, un artist care a știut să-și transforme viața într-un spectacol al demnității, al memoriei și al dialogului cu publicul.