La aniversarea celor 30 de ani de PRO TV, Florin Busuioc povestește că începuturile sale în rolul de prezentator meteo nu au fost rezultatul unui plan bine pus la punct.

El își amintește că la început nu îl atrăgea foarte tare ideea de a prezenta Vremea și că a acceptat acest rol pentru a nu rămâne în continuare în concediu fără plată. Spune că i s-a propus să preia rubrica pentru a avea activitate, în contextul în care în acea perioadă primea doar sarcini ocazionale precum înregistrarea unor voci sau texte, fără să fie plătit cu salariu.

A acceptat să încerce și a descoperit treptat că formatul îi oferea libertate, dinamism și ocazia de a folosi elemente din meseria sa de actor.

Pe măsură ce se adapta, a observat că rubrica meteo îi permitea să fie creativ. Nu repeta niciodată același lucru și putea să aducă pe ecran ceva din energia și umorul său.

Florin Busuioc povestește că această versatilitate l-a făcut să își dea seama că poate transforma rubrica într-un spațiu în care să se regăsească profesional. Spune că a ajuns să considere prezentarea vremii ca fiind un loc potrivit pentru el și nu a mai văzut nicio problemă în a continua.

„La început, nu mă coafa atât de tare să fac Vremea. Pentru că eu am ajuns să fac Vremea oarecum dintr-o greșeală, ca să zic așa. Mi s-a propus să o fac oarecum ca să nu rămân pe concediu fără plată. Știi că eu am avut un concediu fără plată vreo patru luni de zile și mi s-a propus … „Bă, nu vrei să faci tu Vremea? Ca să nu stai așa, degeaba”. Că mi se mai dădeau lucruri de făcut – niște voci, niște texte, niște alte lucruri, dar nu eram plătit cu salariu. Și am zis ‘hai să fac și asta’. Și după aceea, când am văzut eu că lucrurile au această versatilitate cumva și că niciodată nu spui același lucru și că ți se permite să fii actor la Vremea, adică să ai să ai ceva și din meseria ta, (…) am zis ‘da, domnule, e ok la Vremea, care e problema?’”, își amintește Busu.

Busu își amintește cum lucra alături de producători la promo-uri care erau, după cum spune, niște „trăznăi totale”. Acestea au schimbat modul în care publicul se raporta la informațiile despre vreme, aducând un stil complet diferit și mult mai dinamic.

Un moment definitoriu pentru cariera sa a fost anul 2010, când a primit un premiu internațional la Zurich pentru cel mai bun prezentator meteo. El afirmă că acel premiu nu i s-a datorat în mod exclusiv, ci întregii echipe alături de care a lucrat în acea perioadă. Pentru el, distincția a reprezentat confirmarea efortului comun și a modului inovator în care prezentau informațiile.

„Premiul nu mi se datorează mie, se datorează echipei fabuloase cu care am lucrat”, insistă Busu.

După mulți ani pe micul ecran, Florin Busuioc spune că PRO TV este pentru el ca o casă. Mărturisește că vine zilnic cu o stare de bine, iar acest sentiment l-a însoțit de fiecare dată când a fost întrebat cum este atmosfera în televiziune.

„De fiecare dată am spus când m-a întrebat cineva ‘cum e, mă, la voi?’ , e bine, e o stare de bine. Ăsta e cuvântul sau expresia care descrie cel mai bine. E o stare de bine. Trebuie să recunosc că eu mă simt foarte bine când vin la PRO TV.”

În discuția sa, Florin Busuioc vorbește și despre impactul rețelelor sociale asupra modului în care oamenii, indiferent de vârstă, se raportează la informație. El afirmă că nu consideră că oamenii sunt mai puțin inteligenți decât în trecut, dar modul în care consumăm informații s-a schimbat radical.

Spune că rețelele sociale ne-au influențat felul de a gândi și că acestea i-au dus pe mulți într-o stare pe care o consideră greșită.