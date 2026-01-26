Cu doar o zi înainte de a sărbători impresionanta vârstă de 90 de ani, actorul Florin Piersic a postat pe contul său de Facebook un mesaj video emoționant, filmat chiar pe scena Teatrului Național din București, locul unde a jucat zeci, sute, mii de spectacole.

„Iubiții mei spectatori, mă aflu pe scena unde am jucat zeci, sute, mii, mii de spectacole… la Teatrul Național din București. Astăzi sunt cu dumneavoastră cu sala goală, ceea ce mie nu-mi place, dar va fi plină când voi vrea eu… pe 26 ianuarie, când eu am să împlinesc frageda vârstă de…. nici nu știu câți ani. A!!! 90, 90 și mie îmi vine să râd, pentru că nu vine să cred că o să împlinesc pe 26 ianuarie, o să împlinesc, de fapt, pe 27, dar 26… mă rog, înțelegeți dumneavoastră ce vreau să vă spun. Dragilor, atât vreau să vă anunț: că dumneavoastră o să mă vedeți la această gală, cei care nu o să mă vedeți o să vă uitați în internet. Să nu mă uitați prea repede, gândiți-vă totuși că avem o întâlnire, o întâlnire cum îmi place mie să spun… de dragoste. Cu cine? Cu mulți și cu Florin Caisă. Ăăăă, Piersic”, a transmis actorul.

Mesajul său a fost primit cu bucurie de admiratorii din întreaga țară, care au urmărit cu emoție fiecare cuvânt și gest. În ciuda vârstei, Florin Piersic rămâne un simbol al teatrului și al cinematografiei românești, dar și un exemplu de pasiune și vitalitate pentru publicul său.

Florin Piersic este unul dintre cei mai mari actori români. S-a născut pe 27 ianuarie, la Cluj, fiind un nativ al zodiei Vărsător – norocos, inventiv și atrăgător. Este considerat un sex simbol și un actor versatil, capabil să joace orice rol.

În 1941, familia lui s-a mutat la Cernăuți, tatăl său fiind medic veterinar-șef al orașului.

A început cariera ca „tânărul erou” al filmului românesc, jucând în multe producții. Rolul său cel mai cunoscut este Mărgelatu din filmul „De-aș fi Harap Alb” (1965), care l-a făcut iubit de public.

A terminat Liceul de Băieți Nr. 3 din Cluj și Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București (IATC, azi UNATC). La Teatrul Național din București a debutat cu roluri în „Discipolul…” și „Tragedia optimistă”.

S-a căsătorit de trei ori. Prima soție a fost Tatiana Iekel, cu care are un fiu, Florin Piersic Jr. A doua soție a fost Anna Szeles, cu care are pe Daniel. În 1993 s-a căsătorit cu Anna Török, cu care este și acum.

În 2006, a lansat DVD-ul „Omul cu 100 de chipuri”, cu interviuri și înregistrări. Din 2008, este cetățean de onoare al orașului Oradea.

A jucat în multe filme până în 1987, apoi doar în câteva producții: „Donau, Duna, Dunaj, Dunav, Dunarea” (2003), „Fix Alert” (2005) și „Eminescu versus Eminem” (2005). Debutul său a fost în „Ciulinii Bărăganului” (1957), apoi „O poveste ca-n basme” (1959), „Aproape de soare” (1960), „S-a furat o bombă” (1961) și „Pași spre lună” (1963). A jucat și în filme istorice, culminând cu „De-aș fi Harap Alb” (1965).

La 70 de ani, și-a încercat norocul și în telenovele, crescând ratingul serialului „Lacrimi de iubire”.

În 2009, a primit Premiul pentru întreaga carieră la Festivalul de Film Transilvania.