Centrala Nucleară Cernavodă revine la capacitate completă. Ministerul Energiei anunță repornirea Unității 2

SURSA FOTO: Dreamstime - centrala nucleară de la Cernavodă Nuclearelectrica

Ministerul Energiei a anunțat luni, 9 noiembrie 2026, că a fost inițiată procedura de pornire a Unității 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, urmând ca aceasta să intre în funcțiune marți, 10 noiembrie. Anunțul vine după ce Unitatea 1 a fost reconectată la Sistemul Energetic Național vineri, 6 noiembrie, la peste trei luni de la oprire. Ambele reactoare au fost scoase din funcțiune în vară, din cauza debitului scăzut al Dunării.

Ministerul Energiei a anunțat că luni dimineață a început secvența de pornire a Unității 2 de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, după ce condițiile necesare reluării activității au permis inițierea procedurilor.

Potrivit instituției, procesul a fost demarat la ora 00:42, iar intrarea în funcțiune este estimată pentru ziua de marți, 10 noiembrie.

„Luni, 9 noiembrie 2026, la ora 00:42, a fost iniţiată secvenţa de pornire a Unităţii 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă. Intrarea în funcţiune este estimată pentru marţi, 10 noiembrie 2026”, a transmis Ministerul Energiei.

Anunțul vine după ce Nuclearelectrica SA a informat că Unitatea 1 a fost resincronizată la Sistemul Energetic Național în după-amiaza zilei de vineri, 6 noiembrie.

Reprezentanții companiei au precizat că manevrele efectuate pentru pornirea Unității 1 s-au desfășurat cu respectarea procedurilor aplicabile și nu au avut impact asupra securității nucleare, personalului sau populației.

Reluarea activității la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă a fost condiționată de nivelul apei Dunării, necesară pentru răcirea reactoarelor.

Săptămâna trecută, reprezentanții Nuclearelectrica explicau că funcționarea Unității 1 presupune utilizarea unor cantități importante de apă pentru răcire, ceea ce determină scăderea nivelului din bazinul de aspirație.

În aceste condiții, repornirea celui de-al doilea reactor depindea de o creștere susținută a nivelului Dunării.

„Prin urmare, pornirea Unităţii 2 depinde de o creştere susţinută a nivelului Dunării. Odată îndeplinite aceste condiţii, Unitatea 2 va putea fi repornită şi sincronizată ulterior la SEN”, transmitea compania.

Sâmbătă, 7 noiembrie, directorul Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, Romeo Urjan, declara că nivelul Dunării în zona centralei ajunsese la 2,08 metri, suficient pentru funcționarea Unității 1.

În ceea ce privește Unitatea 2, acesta preciza că procedura de repornire este mai complexă și că luni urma să aibă loc o discuție pentru stabilirea momentului în care reactorul ar putea fi repus în funcțiune.

Problemele privind nivelul scăzut al Dunării au determinat oprirea treptată a celor două unități nucleare în vara acestui an.

Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a fost oprită controlat pe 28 iulie 2026, iar Unitatea 2 a fost deconectată treptat pe 13 august.

Oprirea celui de-al doilea reactor a dus la sistarea completă a activității de producție a energiei electrice la centrală.

După mai bine de trei luni, Unitatea 1 a fost reconectată la Sistemul Energetic Național vineri, 6 noiembrie, iar pentru Unitatea 2 a fost inițiată procedura de pornire în dimineața zilei de luni, 9 noiembrie.

Sâmbătă, 7 noiembrie, premierul Luca Niculescu și ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, au efectuat o vizită la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă.

Vizita a avut loc la o zi după resincronizarea Unității 1 la Sistemul Energetic Național, după o perioadă de peste trei luni în care reactorul nu a funcționat.

Tot sâmbătă, conducerea centralei a prezentat situația nivelului Dunării și condițiile necesare pentru repornirea Unității 2.

Conform anunțului transmis luni de Ministerul Energiei, cel de-al doilea reactor este programat să intre în funcțiune marți, 10 noiembrie 2026.