Peste 3.700 de firme cu capital străin au fost înființate în România. Investitorii din două țări domină clasamentul

În România au fost înființate 3.707 firme cu capital străin în primele nouă luni ale anului 2026, în scădere față de aceeași perioadă din 2025. Datele Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC) arată că numărul societăților nou-înregistrate s-a redus, însă valoarea capitalului social subscris a crescut. La sfârșitul lunii septembrie, în economia românească erau înregistrate peste 266.000 de societăți cu participare străină la capital.

Numărul firmelor cu capital străin înmatriculate în România în perioada ianuarie-septembrie 2026 a ajuns la 3.707, comparativ cu 4.471 de societăți înregistrate în intervalul corespunzător al anului precedent, potrivit datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), citate de Agerpres.

Diferența reprezintă o reducere de 764 de societăți, echivalentul unei scăderi de aproximativ 17,1% față de primele nouă luni din 2025.

În schimb, capitalul social subscris de firmele nou-înființate a înregistrat o creștere. Valoarea acestuia a ajuns la 15,433 milioane de dolari, față de 12,511 milioane de dolari în perioada similară a anului trecut.

Astfel, deși au fost înmatriculate mai puține societăți cu participare străină, capitalul social subscris de acestea a crescut cu aproximativ 23,4%, respectiv cu 2,922 milioane de dolari.

În luna septembrie 2026, Registrul Comerțului a consemnat înființarea a 296 de societăți cu participare străină la capitalul social, cu o valoare totală a capitalului subscris de 1,16 milioane de dolari.

Distribuția înmatriculărilor pe domenii de activitate arată că sectorul comercial a atras cea mai mare parte a noilor societăți înregistrate în această lună.

Comerțul cu ridicata și cu amănuntul, împreună cu activitățile de reparare a autovehiculelor și motocicletelor, a reprezentat 38,85% din totalul firmelor cu participare străină înmatriculate în septembrie.

Pe locul următor s-au situat activitățile profesionale, administrative, științifice și tehnice, cu o pondere de 16,55%. Sectorul transporturilor, depozitării și comunicațiilor a concentrat 8,78% din totalul noilor înmatriculări.

La finalul lunii septembrie 2026, numărul total al firmelor cu participare străină la capitalul social înregistrate în România ajunsese la 266.825, potrivit evidențelor ONRC.

Capitalul social subscris aferent acestor societăți se ridica la 73,017 miliarde de dolari. Datele reflectă valoarea capitalului subscris în societățile înregistrate, nu valoarea totală a investițiilor străine directe realizate în economia românească.

În ceea ce privește distribuția firmelor după țara de proveniență a investitorilor, Italia ocupa prima poziție în clasamentul realizat în funcție de numărul societăților.

Investitorii italieni figurau în structura capitalului social al unui număr de 54.720 de firme înregistrate în România. Capitalul subscris corespunzător acestora însuma 3,823 miliarde de dolari.

Clasamentul firmelor cu participare străină se modifică atunci când este analizată valoarea capitalului social subscris, nu numărul societăților înregistrate.

Din această perspectivă, investitorii din Regatul Țărilor de Jos ocupau prima poziție la sfârșitul lunii septembrie 2026, cu un capital social subscris de 13,751 miliarde de dolari.

Această valoare era aferentă unui număr de 6.327 de societăți cu participare olandeză la capitalul social, semnificativ mai puține decât cele 54.720 de firme cu participare italiană.

Prin urmare, datele ONRC indică două poziții distincte în clasamentul investitorilor străini: Italia conduce după numărul societăților înregistrate în România, în timp ce Regatul Țărilor de Jos se situează pe primul loc în funcție de valoarea capitalului social subscris.