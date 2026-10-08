Efectul capitalului străin în România: doar 5% din firme controlează aproape o treime din locurile de muncă și peste 40% din economie

Deși reprezintă sub 5% din totalul firmelor din România, companiile sub control străin au o influență majoră asupra economiei naționale. Un raport Eurostat arată că 28% dintre angajații români lucrează pentru firme străine, plasând țara noastră pe locul doi în Uniunea Europeană. În plus, aceste întreprinderi generează peste 40% din valoarea adăugată din economia românească.

Deși numărul firmelor cu capital străin din Uniunea Europeană reprezintă doar o mică fracțiune din totalul mediului de afaceri, impactul lor asupra economiilor naționale este uriaș, iar România este un exemplu clar în acest sens. Potrivit datelor publicate de Eurostat pentru anul 2024, doar 1% din companiile producătoare din piața UE se aflau sub control străin.

Cu toate acestea, din punct de vedere al forței de muncă ocupate, România se poziționează pe un loc fruntaș în Uniunea Europeană: 28% dintre angajați și persoanele care desfășoară activități independente lucrează pentru companii controlate din afara țării.

Această valoare plasează țara noastră la egalitate cu Irlanda și Slovacia, fiind depășită la nivel european doar de Luxemburg, unde ponderea atinge 45%.

Din datele graficului de mai jos se observă că, în privința numărului efectiv de firme, ponderea companiilor străine în România este relativ redusă, fiind sub pragul de 5%, similar majorității statelor membre. Cu toate acestea, eficiența și dimensiunea acestora se reflectă direct în performanța economică.

În ceea ce privește valoarea adăugată generată în economie, companiile sub control străin care activează în România depășesc pragul de 40%, situând țara noastră în prima jumătate a clasamentului european, peste media UE de 24%. Astfel, se confirmă faptul că un număr mic de companii străine reușește să susțină o parte substanțială din economia națională și din piața muncii.

La nivelul întregului bloc comunitar, tabloul general arată o dependență strategică de investițiile străine direct legate de producție și servicii.

Din totalul companiilor străine din UE, 59% sunt controlate de entități din alte state membre ale Uniunii, în timp ce restul de 41% au sediul central în afara spațiului comunitar.

Deși la nivelul Uniunii aceste firme reprezintă doar 1% din numărul total al întreprinderilor, ele asigură 16% din totalul locurilor de muncă și generează 24% din valoarea adăugată brută a economiei europene.

Analiza pe țări evidențiază diferențe majore între statele membre.

În privința valorii adăugate, Irlanda conduce detronat cu 72%, urmată de Luxemburg (62%) și Slovacia (50%).

La polul opus se află mari economii precum Franța (15%), Italia (18%) și Germania (18%), unde firmele străine au o pondere mult mai mică în valoarea adăugată totală.

În privința gradului de ocupare a forței de muncă, cele mai mici ponderi ale companiilor străine se înregistrează în Grecia (8%), Cipru și Italia (câte 10%).