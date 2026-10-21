Șeful Nvidia cere Europei să accelereze adoptarea inteligenței artificiale în industrie

Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a cerut accelerarea adoptării inteligenței artificiale în industria europeană. Acesta consideră că tehnologia poate susține dezvoltarea economică a regiunii, dacă este integrată în sectoare precum industria auto, robotica, industria farmaceutică și serviciile financiare.

Directorul general al companiei americane Nvidia, Jensen Huang, a îndemnat miercuri, 21 octombrie, Europa să accelereze adoptarea inteligenței artificiale în industrie, în condițiile în care regiunea este în urmă în cursa pentru dezvoltarea acestei tehnologii. Declarația a fost făcută în cadrul conferinței GTC, un eveniment dedicat inteligenței artificiale, organizat de Nvidia la Berlin, Germania.

Jensen Huang a apreciat competențele europenilor în proiectarea automobilelor, operarea fabricilor și descoperirea de medicamente. Acesta a susținut că Europa trebuie să se concentreze pe integrarea inteligenței artificiale în toate sectoarele industriale pentru a beneficia de potențialul acestei tehnologii.

Printre domeniile în care adoptarea inteligenței artificiale ar trebui accelerată, directorul Nvidia a menționat industria auto, robotica, sectorul farmaceutic și serviciile financiare.

Investițiile masive ale marilor companii de tehnologie în inteligența artificială au reprezentat principalul motor de creștere a piețelor financiare în ultimele luni. Totuși, investitorii sunt tot mai preocupați de evaluările ridicate ale companiilor din domeniu și de riscul ca modelele de inteligență artificială să scape de sub control.

„Pentru ca Europa să beneficieze de Inteligenţa Artificială (..) este nevoie ca toate industriile să adopte AI şi să aibă succes cu ea”, a subliniat Huang.

Huang a respins temerile potrivit cărora Europa ar putea pierde orice rol în dezvoltarea globală a inteligenței artificiale, un domeniu dominat în prezent de companiile americane. Acesta a estimat că firmele europene vor integra tot mai mult această tehnologie în activitățile lor și că regiunea va beneficia de o economie bazată pe inteligența artificială.

Șeful Nvidia a comparat momentul actual cu începutul unei noi revoluții industriale. Potrivit lui, companiile nu se mai limitează la utilizarea programelor informatice, ci își dezvoltă propriile „fabrici de inteligență artificială”, capabile să genereze inteligență digitală.

Huang a explicat că această tehnologie va fi integrată în numeroase sectoare, de la dezvoltarea medicamentelor până la distribuția mai eficientă a energiei. El a precizat că firma a investit aproape 10 miliarde de dolari pe piața europeană în cursul anului trecut. Investițiile au avut ca scop sprijinirea unei rețele de startup-uri și companii consacrate.

Luni, Nvidia a anunțat investiții în patru startup-uri germane: Agile Robots, care proiectează roboți bazați pe inteligență artificială pentru fabrici, Avelios Medical, specializată în tehnologie medicală, Mirelo, o platformă de inteligență artificială pentru editare video, și Reflex Aerospace, companie care construiește sateliți performanți.