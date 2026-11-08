ELCEN are nevoie de 1.860 de tone de apă fierbinte suplimentară în fiecare oră. Pierderile din rețeaua de termoficare din București au ajuns la un nivel alarmant

ELCEN trebuie să introducă suplimentar în sistem 1.860 de tone de apă fierbinte pe oră, echivalentul a 1.860.000 de litri, pentru a compensa pierderile înregistrate în rețeaua de termoficare operată de Termoenergetica. Compania avertizează că volumele foarte mari de apă de adaos indică numeroase avarii și șantiere deschise și pun presiune asupra instalațiilor de producere a energiei termice și electrice.

Potrivit unui comunicat transmis de ELCEN, compania nu a întrerupt în niciun moment furnizarea agentului termic. Problemele privind temperatura și presiunea apei care ajunge în locuințe sunt provocate de pierderile din rețeaua de transport și distribuție administrată de Termoenergetica.

ELCEN explică faptul că agentul termic livrat de centralele sale în rețeaua de termoficare se amestecă, pe circuitul de retur, cu apa care revine din rețeaua Termoenergetica și cu apa rece introdusă pentru completarea pierderilor. Acest proces determină scăderea temperaturilor din sistem.

Din cauza avariilor și a pierderilor înregistrate în rețeaua de termoficare, cantități mari de apă se scurg în pământ. În consecință, agentul termic care ajunge la consumatori nu mai respectă întotdeauna parametrii optimi de presiune și temperatură, ceea ce duce la furnizarea deficitară a căldurii și apei calde în locuințe.

Practic, o cantitate importantă de apă tratată de ELCEN și adusă la parametrii necesari funcționării sistemului se pierde în rețeaua de transport și distribuție înainte de a ajunge la consumatori.

Compania arată că este nevoită să introducă permanent apă suplimentară pentru a compensa aceste pierderi și pentru a menține funcționarea sistemului de termoficare.

Un exemplu relevant este CET București Sud, unde debitul de apă de adaos depășește constant 900 de tone pe oră. Este vorba despre peste 900.000 de litri de apă care trebuie introduși în fiecare oră pentru compensarea pierderilor din rețeaua de termoficare aferentă zonei.

Asta înseamnă că, numai pentru această zonă, trebuie asigurată o cantitate de aproximativ 15.000 de litri de apă în fiecare minut.

Situația este cu atât mai gravă cu cât valorile înregistrate depășesc semnificativ limitele stabilite prin contract. Potrivit prevederilor contractuale, debitul normal de adaos este de 400 de tone pe oră, iar debitul prevăzut pentru situații de avarie este de 600 de tone pe oră.

În realitate, la CET București Sud se înregistrează un debit de peste 900 de tone pe oră, adică de peste două ori mai mare decât valoarea contractuală obișnuită și cu aproximativ 50% peste debitul prevăzut pentru situații de avarie.

Astfel, instalațiile ELCEN trebuie să gestioneze un volum de apă suplimentară care depășește inclusiv capacitatea prevăzută pentru situațiile excepționale.

Problema nu se limitează la cantitatea de apă care trebuie introdusă suplimentar în sistem. Energia termică înglobată în apa fierbinte care se pierde în rețeaua Termoenergetica este echivalentă cu producția unui cazan de apă fierbinte de 100 Gcal/h, potrivit informațiilor transmise de ELCEN.

Dimensiunea acestor pierderi exercită o presiune foarte mare asupra instalațiilor ELCEN care produc energie termică și electrică, expunând centralele CET unor riscuri operaționale importante.

Compania atrage atenția asupra mai multor consecințe negative generate de această situație.

În primul rând, instalațiile de tratare a apei sunt suprasolicitate, deoarece trebuie să pregătească un volum mult mai mare decât cel pentru care au fost dimensionate în regimul de avarie.

În al doilea rând, cresc consumurile tehnologice și energetice. Tratarea apei presupune utilizarea energiei, a reactivilor chimici și a altor resurse, iar necesarul suplimentar determină creșterea acestor consumuri.

O altă consecință este solicitarea excesivă a echipamentelor. Pompele, instalațiile de tratare și celelalte componente ale circuitului de adaos funcționează în condiții de suprasolicitare, ceea ce poate afecta fiabilitatea și disponibilitatea acestora.

De asemenea, crește riscul de instabilitate a funcționării sistemului. Dacă pierderile din rețeaua de termoficare continuă, instalațiile ELCEN pot ajunge în situația în care nu mai reușesc să compenseze necesarul de apă, ceea ce ar putea afecta menținerea parametrilor tehnologici de funcționare.

Compania subliniază că volumele foarte mari de apă suplimentară nu reprezintă un consum obișnuit pentru o rețea de termoficare funcțională. Acestea indică amploarea dezechilibrelor și a pierderilor din rețeaua Termoenergetica, pe care ELCEN trebuie să le compenseze permanent pentru a menține sistemul în funcțiune.

Consecințele pot depăși însă problema furnizării căldurii și apei calde în București.

Centralele ELCEN sunt unități de cogenerare, ceea ce înseamnă că produc simultan energie termică și energie electrică. Energia electrică este livrată în Sistemul Energetic Național și contribuie la alimentarea Capitalei.

În aceste condiții, suprasolicitarea instalațiilor și funcționarea prelungită în afara parametrilor normali pot determina restricționarea funcționării grupurilor energetice sau chiar indisponibilizarea acestora.

O eventuală oprire a unor grupuri energetice ar afecta nu doar capacitatea de furnizare a agentului termic, ci și producția de energie electrică.

Indisponibilizarea unor astfel de capacități conectate la Sistemul Energetic Național ar pune presiune suplimentară asupra echilibrării sistemului energetic și asupra resurselor necesare pentru acoperirea consumului de electricitate al Capitalei.

Prin urmare, pierderile masive din rețeaua de termoficare pot deveni o problemă de siguranță energetică, cu efecte atât asupra alimentării populației cu energie termică, cât și asupra producției de energie electrică și a echilibrului Sistemului Energetic Național.

ELCEN precizează că responsabilitatea sa este producerea energiei termice și livrarea acesteia până la limita de proprietate a centralelor CET.

Gestionarea, întreținerea și modernizarea rețelei de transport și distribuție a agentului termic revin operatorului acesteia, Termoenergetica.

Compania atrage atenția că modernizarea centralelor este esențială, dar nu poate rezolva problemele unei rețele de termoficare care înregistrează pierderi importante și întreruperi în furnizarea apei calde și a căldurii.

Cele două componente ale sistemului trebuie modernizate în paralel, astfel încât investițiile realizate să se reflecte efectiv în îmbunătățirea serviciilor și în confortul bucureștenilor.