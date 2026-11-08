Datoria guvernamentală a României a depășit 1.230 de miliarde de lei în august 2026. Cât a ajuns să reprezinte din PIB

Datoria administrației publice a României a continuat să crească în august 2026, depășind pragul de 1.230 de miliarde de lei. Potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor (MF), valoarea datoriei guvernamentale a crescut cu aproximativ 25 de miliarde de lei față de luna iulie, când se situa la 1.205 miliarde de lei.

Raportată la Produsul Intern Brut (PIB), datoria administrației publice a ajuns la 61,1%, comparativ cu 59,8% în iulie 2026. Calculul are la bază PIB-ul conform comunicatului publicat de Institutul Național de Statistică (INS) la 9 octombrie 2026.

În august 2026, datoria guvernamentală pe termen mediu și lung a crescut la 1.163 de miliarde de lei, față de 1.144 de miliarde de lei înregistrate în luna precedentă.

În același timp, datoria pe termen scurt a urcat la 67,1 miliarde de lei, comparativ cu 60,54 miliarde de lei în iulie.

Cea mai mare parte a datoriei administrației publice era reprezentată de titluri de stat, în valoare de 966,47 miliarde de lei. Împrumuturile însumau 237,3 miliarde de lei.

În ceea ce privește moneda în care au fost contractate obligațiile financiare, datoria în moneda națională se ridica la 549,54 miliarde de lei. Datoria exprimată în euro ajunsese la echivalentul a 552,27 miliarde de lei, în timp ce datoria în dolari americani reprezenta echivalentul a 125,02 miliarde de lei.

Datele Ministerului Finanțelor arată că datoria administrației publice centrale a ajuns, în august 2026, la 1.202 miliarde de lei, în creștere față de cele 1.177 de miliarde de lei înregistrate în iulie.

Din total, 1.135 de miliarde de lei reprezentau datorie contractată pe termen mediu și lung.

Cea mai mare parte a obligațiilor financiare ale administrației publice centrale era contractată în moneda națională și în euro. Mai exact, datoria în lei se ridica la 528,73 miliarde de lei, iar cea în euro reprezenta echivalentul a 515,7 miliarde de lei.

În cazul administrației publice locale, datoria a crescut la 28,127 miliarde de lei, de la 27,73 miliarde de lei în luna anterioară. Din această sumă, 28,102 miliarde de lei reprezentau datorie pe termen mediu și lung.

În august 2026, datoria internă a administrației publice s-a cifrat la 620,39 miliarde de lei, față de 607,308 miliarde de lei în iulie.

Ca pondere în PIB, aceasta a ajuns la 30,8%, comparativ cu 30,2% în luna precedentă.

Din totalul datoriei interne, 599,26 miliarde de lei reprezentau obligațiile administrației publice centrale, în timp ce datoria administrației publice locale se ridica la 21,128 miliarde de lei.

Și datoria externă a administrației publice a înregistrat o creștere în august 2026. Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, aceasta a ajuns la 609,66 miliarde de lei, față de 597,6 miliarde de lei în iulie.

Raportată la PIB, datoria externă reprezenta 30,3%, în creștere față de nivelul de 29,7% consemnat în luna precedentă.

Din totalul datoriei externe, 602,66 miliarde de lei reveneau administrației publice centrale, iar 6,999 miliarde de lei reprezentau datoria externă a administrației publice locale.