Spania își consolidează controlul pe piața uleiului de măsline. Deoleo, preluat pentru 520 de milioane de euro

Grupurile spaniole Dcoop și Acesur au convenit preluarea Deoleo, cel mai mare producător mondial de ulei de măsline, într-o tranzacție evaluată la 520 de milioane de euro. Cele două companii vor împărți în mod egal acțiunile noului grup.

Acțiunile grupului spaniol Deoleo, cel mai mare producător de ulei de măsline din lume, au scăzut joi cu aproape 20%, după ce companiile spaniole Dcoop și Acesur au anunțat un acord pentru preluarea companiei. Tranzacția va consolida poziția Spaniei pe piața mondială a uleiului de măsline.

Potrivit acordului, Dcoop și Acesur vor deține fiecare câte 50% din noul grup. Deoleo a confirmat acceptarea ofertei, care evaluează compania, inclusiv datoriile, la 520 de milioane de euro (583 de milioane de dolari).

Directorul general al Deoleo, Cristóbal Valdés, a precizat că preluarea marchează începutul unei noi etape pentru companie, bazată pe o strategie pe termen lung și pe consolidarea valorii create pentru sector și pentru toate părțile interesate.

„Acest moment marchează începutul unei noi etape, construite pe baze solide şi pe o viziune pe termen lung, pentru a continua să creăm valoare pentru sector şi pentru toate părţile interesate”, a declarat Valdés.

Potrivit Dcoop, tranzacția urmărește stimularea consumului mondial de ulei de măsline și creșterea veniturilor producătorilor agricoli, printr-o integrare mai eficientă a lanțului de aprovizionare.

Preluarea pune capăt unei competiții intense pentru controlul Deoleo, în care au fost implicate și companii multinaționale din Italia, Franța și Australia. Dcoop prezentase anterior o ofertă de aproximativ 470 de milioane de euro. În august, după apariția informațiilor despre negocieri, acțiunile Deoleo înregistraseră o creștere de peste 20%.

În pofida scăderii de joi, acțiunile companiei au acumulat un avans de aproximativ 55% de la începutul anului. Evoluția a fost susținută de stabilizarea prețurilor uleiului de măsline și de redresarea vânzărilor pe piața americană.

Industria uleiului de măsline a traversat în ultimii ani fluctuații puternice ale producției și prețurilor, pe fondul secetei, schimbărilor climatice, deficitului de apă și bolilor care au afectat culturile agricole. Spania, unul dintre cei mai mari producători mondiali, joacă un rol important în stabilirea prețurilor internaționale.

Directorul general al Deoleo a declarat anterior că perioada 2022-2024 a fost una dintre cele mai dificile pentru industrie. Acesta a explicat că îmbunătățirea condițiilor meteorologice și precipitațiile din ultima perioadă au contribuit la stabilizarea pieței.