AUR amenință cu moțiune de cenzură pe tema reformei administrativ-teritoriale: E o temă importantă, nu e urgență. Nici Victor Ciutacu nu e fan al planului

AUR va încerca să depună o moțiune de cenzură dacă Guvernul își va asuma răspunderea pe reforma administrativ-teritorială, a anunțat luni, 9 noiembrie, liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu. Acesta susține că reorganizarea trebuie dezbătută în Parlament, negociată cu toate partidele și aplicată la nivel național, inclusiv în București, unde funcționează șapte administrații.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat, într-o conferință de presă, că formațiunea nu este de acord cu adoptarea reformei administrative prin angajarea răspunderii Guvernului. În opinia sa, un proiect cu asemenea implicații trebuie să parcurgă procedura legislativă obișnuită, astfel încât să existe suficient timp pentru dezbateri publice și politice.

Peiu a argumentat că nu există niciun motiv pentru accelerarea procedurii, întrucât eventualele modificări ale organizării administrative ar urma să fie aplicate abia din septembrie 2028. Senatorul a avertizat că, dacă Executivul va recurge totuși la această procedură, AUR va încerca să inițieze o moțiune de cenzură.

„AUR nu susține angajarea răspunderii Guvernului pe orice fel de temă. Asta este o temă importantă, care trebuie să își urmeze parcursul legislativ normal în Parlament, pentru a asigura atât dezbaterea publică, cât și politică suficientă. Dacă PSD sau Guvernul PSD își va angaja răspunderea pe acest subiect, normal că vom încerca să depunem moțiune de cenzură. Nu este normal ca o astfel de temă să fie expediată prin angajarea răspunderii și nici nu este urgentă. Dacă se va face această reformă administrativă, ea se va aplica, probabil, începând cu septembrie 2028, deci nu avem nevoie de o urgentare a acestei chestiuni acum”, a afirmat liderul senatorilor AUR.

Petrișor Peiu a criticat și varianta unei reforme care să vizeze în principal localitățile cu populație redusă. Senatorul consideră că reorganizarea trebuie realizată la nivel național și să cuprindă toate structurile administrației publice locale.

În acest context, el a adus în discuție organizarea administrativă a Capitalei, unde există Primăria Generală și șase primării de sector. Peiu a susținut că reforma ar trebui să analizeze și posibilitatea reducerii numărului de administrații din București, nu doar comasarea unor localități mai mici.

Senatorul a comparat criteriile de reorganizare cu o măsură fiscală care s-ar aplica numai unei anumite categorii de proprietari, fără să îi vizeze și pe cei care dețin proprietăți mai mari.

„Dacă vorbim de reorganizare administrativă, vorbim despre o reorganizare la nivel național. Ceea ce propun dânșii – 400 și ceva de localități, în total vreo 700.000 de locuitori, cât două sectoare din București. Adică, în loc să ne uităm la București, unde avem șapte administrații și putem să facem una singură, noi ne uităm la 479 de localități. Cred că este nedrept și necinstit pentru acei oameni și favorizant pentru alții. Până la urmă, ar fi ca și cum am hotărî că se plătește impozit pe proprietate doar de către cei care au garsoniere, iar cei care au vile nu plătesc”, a declarat senatorul.

Liderul senatorilor AUR a precizat că partidul are deja propria propunere de reformă administrativ-teritorială, inclusă în programul de guvernare.

Cu toate acestea, el consideră că un asemenea proiect nu poate fi decis de o singură formațiune politică, în condițiile actualei configurații parlamentare.

Peiu a cerut un acord între partidele parlamentare, argumentând că reorganizarea administrativă este o decizie care privește întreaga țară și care necesită consens politic.

„Este un subiect la care un partid, nu mai știu cât are PSD, 20 și ceva la sută, nu poate să decidă pentru întreaga națiune. Ăsta este un subiect care, în actuala fărâmițare politică, trebuie să aibă consens parlamentar”, a subliniat Peiu.

Reamintim că președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat pe 26 octombrie că intenționează să îi propună premierului ca Executivul să își angajeze răspunderea atât pe reforma administrativ-teritorială, cât și pe reorganizarea instituțiilor de la nivel central.

În paralel, PSD analizează șase criterii care ar urma să stabilească dacă anumite localități sunt sustenabile din punct de vedere administrativ. Potrivit europarlamentarului Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru al partidului, criteriile vor fi reunite într-o „matrice a sustenabilității”.

Pe baza acesteia, partidul intenționează să identifice unitățile administrativ-teritoriale care ar trebui reorganizate sau comasate.

Reforma administrativă a fost comentată și de jurnalistul Victor Ciutacu, care a publicat un mesaj pe pagina sa de socializare.

Acesta a ironizat posibilitatea ca reorganizarea să schimbe statutul administrativ al localității Sinaia, făcând referire la o eventuală comasare cu Comarnic.

Jurnalistul a făcut și o comparație cu perioada în care părinții își trimiteau copiii în tabere la Sinaia, sugerând că o eventuală reorganizare ar putea schimba statutul localității în care s-a născut.