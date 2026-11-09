Bursa de Valori București a închis pe plus ședința de luni. Indicele BET a crescut cu 0,41%, iar tranzacțiile au depășit 71 de milioane de lei

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de luni, 9 noiembrie, cu majoritatea indicilor în creștere. Principalul indice al pieței, BET, a avansat cu 0,41%, până la 34.125,44 puncte, în timp ce valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 71,94 milioane de lei, echivalentul a 13,46 milioane de euro. Acțiunile Băncii Transilvania au fost cele mai tranzacționate.

Bursa de Valori București a înregistrat luni o evoluție pozitivă, majoritatea indicilor încheind ședința de tranzacționare pe plus.

Indicele BET, care urmărește evoluția celor mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată, a crescut cu 0,41%, ajungând la 34.125,44 puncte.

Indicele BET-Plus, care reflectă evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni, a consemnat un avans de 0,30%, în timp ce indicele extins BET-XT a urcat cu 0,39%.

O evoluție pozitivă a avut și BET-FI, indicele societăților de investiții financiare, care a înregistrat o creștere de 0,79%.

Totodată, BET-BK, utilizat ca reper de randament pentru fondurile de investiții, s-a apreciat cu 0,68%.

Singura scădere dintre indicii prezentați a fost înregistrată de BET-NG, care urmărește companiile din sectorul energetic și al utilităților. Acesta a pierdut 0,11%.

Pe piața AeRO, indicele BET AeRO a închis ședința cu un avans de 0,19%.

Valoarea totală a tranzacțiilor realizate luni la Bursa de Valori București s-a ridicat la 71,94 milioane de lei, respectiv aproximativ 13,46 milioane de euro.

Pe Piața Reglementată, cele mai lichide titluri au fost cele ale Băncii Transilvania, care au generat tranzacții în valoare de 13,45 milioane de lei.

Pe locul al doilea s-au situat acțiunile OMV Petrom, cu tranzacții de 5,62 milioane de lei.

Acțiunile Romgaz au ocupat poziția a treia, cu un rulaj de 4,89 milioane de lei.

Cele trei companii au atras astfel o parte importantă a activității de tranzacționare de pe Piața Reglementată.

La nivelul evoluției individuale a acțiunilor, cele mai importante aprecieri au fost consemnate de Artego, Transport Trade Services și Transelectrica.

Titlurile Artego au înregistrat cea mai mare creștere a ședinței, de 14,29%.

Acțiunile Transport Trade Services au avansat cu 5,33%, în timp ce Transelectrica a închis cu un câștig de 2,63%.

La polul opus, cele mai mari scăderi au fost înregistrate de Rompetrol Rafinare, UAMT și Green Tech International.

Acțiunile Rompetrol Rafinare au pierdut 14,75% din valoare, reprezentând cel mai accentuat declin dintre titlurile menționate.

UAMT a consemnat o depreciere de 10,92%, iar Green Tech International a încheiat ședința cu o scădere de 10,85%.

Evoluția pozitivă de la închiderea ședinței a fost precedată de un debut favorabil al tranzacțiilor.

După primele 35 de minute de la deschiderea pieței, rulajul ajunsese la 9,20 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 1,72 milioane de euro.

În acel moment, indicele BET înregistra o creștere de 0,48%, până la 34.150,76 puncte, nivel ușor superior celui consemnat la finalul zilei.

BET-Plus avansa cu 0,34%, iar BET-XT câștiga 0,49%.

Indicele BET-BK înregistra o apreciere de 0,75%, în timp ce BET-FI urca cu 0,47%.

Și indicele companiilor energetice BET-NG începuse ședința în teritoriu pozitiv, cu un avans de 0,41%, însă a pierdut teren pe parcursul zilei și a închis în scădere cu 0,11%.