Banii investitorilor se mută din SUA în Europa, pe fondul turbulențelor financiare. Șefa BEI: Mă aștept ca această tendință să continue

Europa ar putea atrage tot mai multe capitaluri pe fondul turbulențelor de pe piețele financiare din Statele Unite, în condițiile în care investitorii caută plasamente sigure. Șefa BEI, Nadia Calvino, estimează că această tendință va continua și vorbește despre cererea ridicată pentru obligațiunile instituției. Declarațiile vin în contextul pregătirii succesiunii la conducerea BCE.

Europa ar urma să beneficieze de pe urma turbulențelor recente de pe piețele americane, în condițiile în care investitorii caută un refugiu sigur, a declarat șefa Băncii Europene de Investiții (BEI), Nadia Calvino.

„Turbulențele din SUA determină fluxurile de capital să se îndrepte către Europa. Mă aștept ca această tendință să continue”, a declarat aceasta într-un interviu acordat luni postului Bloomberg TV.

Calvino a spus că, în prezent, nu observă niciun efect negativ asupra investițiilor din Europa.

Ea a adăugat că emisiunile de obligațiuni ale BEI s-au bucurat de o cerere foarte puternică și că se așteaptă ca această situație să se mențină și în luna ianuarie, notează site-ul Bloomberg.

„În acest moment, ne confruntăm cu turbulențe și instabilitate pe piețele financiare, astfel că este extrem de important să păstrăm Europa ca refugiu sigur în acest context”, a declarat ea.

Nadia Calvino, care conduce instituția cu sediul în Luxemburg, considerată practic brațul de creditare al Uniunii Europene, a făcut aceste declarații în timp ce miniștrii de Finanțe din zona euro se reunesc la Bruxelles pentru prima dată de la încheierea perioadei de depunere a candidaturilor pentru înlocuirea președintei Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde.

Nadia Calvino se așteaptă ca viitorul său succesor să „continue politicile și abordarea sa”. Totodată, aceasta a subliniat importanța independenței instituției în procesul decizional.

„Este esențial să păstrăm independența în procesul decizional de la BCE”, a adăugat ea.

Olandezul Klaas Knot și spaniolul Pablo Hernandez de Cos sunt cei doi candidați oficiali pentru a-i succeda lui Christine Lagarde, care urmează să părăsească funcția cu aproape nouă luni înainte de încheierea mandatului.

Nadia Calvino i-a descris pe amândoi drept candidați „foarte bine pregătiți din punct de vedere tehnic”.

Înaintea reuniunii de luni, președintele Eurogrupului, Kyriakos Pierrakakis, a declarat că întâlnirea va reprezenta un moment de informare în cadrul procesului de selectare a candidatului pentru conducerea BCE.