Ghid CNAS pentru pacientele cu cancer ovarian. Ce investigații și tratamente sunt decontate, inclusiv pentru femeile neasigurate

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a publicat luni, 9 noiembrie 2026, un nou ghid destinat pacientelor diagnosticate cu cancer ovarian. Documentul prezintă traseul medical de la primele simptome și investigațiile necesare confirmării diagnosticului până la tratament, monitorizare și recuperare. Sunt explicate inclusiv drepturile femeilor neasigurate și serviciile medicale decontate prin sistemul public de sănătate.

Potrivit CNAS, cancerul ovarian este o afecțiune ale cărei manifestări pot fi greu de recunoscut, deoarece simptomele sunt uneori discrete și pot fi confundate cu cele ale altor probleme de sănătate.

Printre semnalele care ar trebui să determine o pacientă să solicite un consult medical se numără balonarea persistentă, durerile abdominale sau pelvine, senzația de sațietate rapidă și modificările neobișnuite ale ciclului menstrual.

Reprezentanții instituției atrag atenția că, în prezent, nu există un test de screening pentru cancerul ovarian. Din acest motiv, recunoașterea simptomelor și prezentarea la medic sunt esențiale pentru identificarea bolii într-un stadiu cât mai timpuriu.

Noul material informativ explică etapele pe care trebuie să le parcurgă pacientele pentru a beneficia de serviciile medicale disponibile în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Ghidul cuprinde informații despre accesul la investigații, tratamente și servicii de recuperare decontate, inclusiv în cazul femeilor care nu sunt asigurate.

Un rol important în procesul de diagnosticare îl are biletul de trimitere marcat „SO” (suspiciune oncologică). Acesta permite accesul la investigațiile necesare pentru confirmarea sau infirmarea diagnosticului, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare, inclusiv pentru persoanele neasigurate.

Pentru diagnosticarea cancerului ovarian sunt disponibile pachete standardizate de servicii medicale în regim de spitalizare de zi. Acestea includ investigațiile necesare stabilirii diagnosticului, evaluării extinderii bolii și aprecierii stării generale a pacientei.

CNAS recomandă ca întregul proces de diagnosticare să fie încheiat în maximum 28 de zile calendaristice, astfel încât medicii să poată stabili cât mai repede conduita terapeutică potrivită.

După confirmarea bolii, pacientele au acces la mai multe servicii medicale decontate. Printre acestea se numără tratamentele prin Programul Național de Oncologie, inclusiv pentru femeile neasigurate, în condițiile legii.

De asemenea, pentru anumite forme de cancer ovarian poate fi efectuată testarea genetică, în vederea personalizării tratamentului. Pacientele beneficiază și de decontarea investigațiilor de monitorizare recomandate de medicul specialist.

Lista drepturilor prezentate în ghid cuprinde și servicii de recuperare medicală în ambulatoriu, pentru o perioadă de până la 42 de zile pe an. În ceea ce privește sprijinul psihologic, sunt disponibile servicii de psiho-oncologie, în limita a patru ședințe lunar, cu respectarea condițiilor prevăzute de reglementările aplicabile.

În funcție de necesitățile medicale ale fiecărei paciente, pot fi acordate și îngrijiri medicale sau paliative la domiciliu.

Materialul publicat de CNAS nu se limitează la etapele diagnosticului și tratamentului activ, ci acordă atenție și perioadei de după încheierea acestuia. Instituția subliniază importanța monitorizării, recuperării medicale, consilierii psihologice și acordării unor îngrijiri adaptate nevoilor individuale.

Ghidul complet al pacientei cu cancer ovarian poate fi consultat pe site-ul CNAS, www.cnas.ro, în secțiunea „Informații asigurați/neasigurați”, subsecțiunea „Prevenție/tratament oncologic”. Documentul este disponibil și prin acest link direct, precum și pe portalul e-SănătateaMea.

Tot pe site-ul instituției poate fi consultată lista unităților medicale prin care se derulează Programul Național de Oncologie. Aceasta se găsește în secțiunea „Informații asigurați/neasigurați”, subsecțiunea „Programe naționale de sănătate curative”.

Pentru identificarea furnizorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pacientele pot consulta site-ul casei județene de care aparțin, în secțiunea „Informații furnizori”, subsecțiunea „Furnizori de servicii medicale”. Lista site-urilor caselor județene este disponibilă aici.

Președintele interimar al CNAS, Larisa Mezinu-Bălan, a subliniat că informarea corectă, accesul la investigații și continuitatea îngrijirilor sunt esențiale pentru diagnostic și tratament. Aceasta le-a îndemnat pe femei să nu ignore simptomele aparent banale și să nu amâne vizita la medic.