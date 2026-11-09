România și Bulgaria vor găzdui un hub european de securitate strategică. Nicușor Dan și Ursula von der Leyen, negocieri la Cotroceni despre Marea Neagră

Președintele Nicușor Dan și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au susținut în urmă cu câteva minute declarații comune de presă la Palatul Cotroceni, după o întâlnire dedicată în principal securității în regiunea Mării Negre. Discuțiile au vizat consolidarea prezenței europene în regiune, amenințările generate de războiul hibrid al Rusiei, sprijinul pentru Ucraina și operaționalizarea unui hub de securitate care ar urma să fie dezvoltat în România și Bulgaria.

Președintele Nicușor Dan a explicat că întâlnirea cu Ursula von der Leyen a avut ca temă principală securitatea la Marea Neagră și a subliniat importanța strategică a acestei regiuni pentru comerțul internațional, securitatea energetică europeană și stabilitatea continentului.

Șeful statului a arătat că Marea Neagră are un rol important atât prin resursele energetice existente, cât și prin legăturile cu regiunea Caspică. În opinia sa, securizarea acestei zone este necesară inclusiv pentru obținerea unei păci stabile în Ucraina și pentru viitoarea reconstrucție a țării.

„Am avut plăcerea și onoarea de a o invita pe Ursula von der Leyen. Obiectul a fost în mare măsură de securitate la Marea Neagră. Îi mulțumesc pentru sprijin și solidaritate. De ce e importantă Marea Neagră, nu doar pentru România, ci şi pentru Europa? Pentru că este un punct important în comerţul global, pentru că este un punct important în securitatea energetică a Europei şi vorbim aici atât de extracţii din Marea Neagră, dar şi de relaţia cu zona Caspică şi bineînţeles că este un punct important pentru securitatea întregii Europei. Dacă vorbim de conflictul din Ucraina și reconstrucția Ucrainei nu putem vorbi nici de o pace stabilă, nici de un mod eficient de reconstruire fără o Mare Neagră sigură”, a precizat șeful statului.

Nicușor Dan a atras atenția și asupra incidentelor de securitate înregistrate în ultima perioadă, printre care incursiunile dronelor, acțiunile de sabotaj și atacurile cibernetice. El a pus aceste evenimente în legătură cu războiul hibrid desfășurat de Rusia și cu încercările acesteia de a implica state europene în conflictul început în Ucraina.

Președintele a precizat că a discutat cu șefa Comisiei Europene despre necesitatea unui angajament european mai puternic în regiune, concretizat inclusiv prin înființarea unui hub de securitate la Marea Neagră.

Proiectul, inițiat de România în urmă cu câțiva ani, ar urma să fie realizat în România și Bulgaria, cu sprijinul Uniunii Europene. Discuțiile au inclus și continuarea sprijinului pentru Ucraina, precum și susținerea parcursului european al Republicii Moldova și al Ucrainei.

„Știm cu toții, am avut numeroase incidente la mare în perioada recentă, incursiuni cu drone, cele mai vizibile, dar și acțiuni de sabotaj, atacuri cibernetice, toate în războiul hibrid în care Rusia încearcă să escaladeze conflictul început acum 5 ani în Ucraina și să implice țări europene. Am discutat cu doamna Von der Leyen pentru un angajament european puternic în regiunea Mării Negre și cel mai important este hub-ul de securitate la Marea Neagră a cărui idee a fost inițiată de România în urmă cu câțiva ani și acum trebuie să fie concretizat în România și Bulgaria cu ajutorul UE. Am discutat evident solidaritatea pentru Ucraina, o pace justă și durabilă, rămân neschimbate. Am discutat de parcursul european al Republicii Moldova și Ucrainei, pe care România le susține și vor da un plus de securitate și prosperitate pentru întreaga regiune”, a adăugat Nicușor Dan.

La rândul său, Ursula von der Leyen a mulțumit României pentru contribuția la securitatea flancului estic și a descris țara noastră drept un partener important atât pentru statele membre ale Uniunii Europene, cât și pentru NATO.

Președinta Comisiei Europene a amintit că a vizitat Portul Militar din Constanța în anul precedent și a remarcat că problemele de securitate din regiune s-au agravat între timp.

Ea a transmis solidaritatea Uniunii Europene față de România și a subliniat necesitatea menținerii libertății de navigație în Marea Neagră, inclusiv pentru protejarea rutelor de care depinde securitatea alimentară a unor populații din Africa.

Oficialul european și-a exprimat, de asemenea, sprijinul pentru negocierile de pace programate la Abu Dhabi și a menționat că Uniunea Europeană poate contribui inclusiv prin intermediul imaginilor furnizate de sistemul Copernicus.

În privința incidentelor cu drone și a campaniilor de manipulare a informațiilor, von der Leyen a apreciat măsurile luate de România și a amintit lansarea unui centru european specializat în identificarea și combaterea acestor campanii.

„Mulțumesc că m-ați primit și pentru că sprijiniți securitatea flancului estic, România se află la marginea flancului și sunteți un partener vital pentru statele membre și NATO. Am văzut asta anul trecut când am vizitat Portul Militar din Constanța și de atunci, din păcate, problemele de securitate n-au făcut decât să crească, marinari nevinovați care și-au pierdut viețile, iar alții dispăruți pe mare. Exprim solidaritatea deplină a UE pentru România, vă puteți baza pe un răspuns puternic și unit. Libertatea navigației în Marea Neagră trebuie menținută, este o rută importantă pentru securitatea alimentară, pentru oameni care depind de asta în special din Africa. Îmi exprim sprijinul pentru negocierile de pace de mâine din Abu Dhabi, cu prezența Uniunii Europene. Imaginile din Copernicus reprezintă sprijinul imediat pe care îl poate da UE. Actori ostili, incidentele cu drone sunt din cauza manipulării informației. Aceste lucruri seamănă spaimă, incertitudine, am văzut potențialul din România, ați deschis calea de a răspunde și vă mulțumim. Am lansat centrul care reunește cea mai bună expertiză în Europa pentru a identifica mai bine astfel de campanii și a răspunde eficient”, a transmis Ursula von der Leyen de la Palatul Cotroceni.

Ursula von der Leyen a vorbit și despre investițiile europene în domeniul apărării, menționând programul SAFE, destinat achizițiilor comune în acest sector. Ea a indicat colaborarea României cu Ucraina în producția de drone drept un exemplu de cooperare de care Europa are nevoie și a încurajat Ucraina să participe la cea de-a doua rundă de solicitări pentru finanțarea prin intermediul programului.

Șefa Comisiei Europene a mai anunțat că Uniunea Europeană alocă 10 milioane de euro pentru operațiuni de căutare și salvare, în contextul incidentelor de securitate de la graniță.

În ceea ce privește hubul strategic de la Marea Neagră, aceasta a confirmat că proiectul va fi accelerat și a salutat cooperarea dintre România, Bulgaria și Turcia.

„Europa investește masiv pentru a fi pregătită din punct de vedere al Apărării. Avem programul SAFE care este programul de achiziții în domeniul Apărării Comune. Sunteți un exemplu pentru producția de drone cu Ucraina, e exact tipul de colaborare de care avem nevoie. Ne trebuie mai multe astfel de inițiative și acum 2 săptămâni Comisia a lansat un al doilea apel pentru SAFE, încurajez Ucraina să profite de această oportunitate. Trebuie să ne întărim capacitatea să răspundem incidentelor de la graniță. 10 milioane de euro pentru căutare și salvare, pentru a răspunde acestor incidente. Trebuie să operaționalizăm hubul de securitate strategică la Marea Neagră, ideea a fost inclusă în strategiile noastre. În acest context salut o cooperare România-Bulgaria-Turcia, trebuie să lucrăm cu toții pentru cooperare și securitate. Vom accelera activitatea privind hubul de securitate de la Marea Neagră”, a punctat von der Leyen

În încheierea declarațiilor, Ursula von der Leyen a făcut referire la apropiata aniversare a 20 de ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, care va fi marcată la 1 ianuarie.

Șefa Comisiei Europene a afirmat că România a devenit un pilon al securității europene și și-a exprimat încrederea în evoluția viitoare a relației dintre țara noastră și Uniunea Europeană.