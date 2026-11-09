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România, pe primul loc în UE la creșterea producției de servicii. Avans de 5,2% în august 2026

România, pe primul loc în UE la creșterea producției de servicii. Avans de 5,2% în august 2026

SURSA FOTO: Dreamstime - România, Uniunea Europeană (UE)

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Publicat de Horea Georgiana-Natalia la 9 noiembrie 2026, 16:40
Din cuprinsul articolului

România a înregistrat cea mai mare creștere lunară a producției de servicii din Uniunea Europeană, în august 2026, depășind toate celelalte state membre. Potrivit datelor Eurostat, avansul a fost de 5,2% față de iulie.

Producția de servicii a crescut cu 0,3%, atât în ​​zona euro, cât și în UE

În luna august 2026, comparativ cu luna iulie 2026, producția de servicii (ajustată sezonier) a crescut cu 0,3%, atât în ​​zona euro, cât și în UE, conform primelor estimări ale Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene.

În luna iulie 2026, producția de servicii a crescut cu 0,4% în zona euro și cu 0,3% în UE. În luna august 2026, comparativ cu luna august 2025, producția de servicii a înregistrat o creștere de 2,2% în zona euro și de 2,1% în UE.

Comparație lunară pe ramuri de servicii și pe state membre

În zona euro, în luna august 2026, comparativ cu luna iulie 2026, producția de servicii:

  • a crescut cu 0,1 % în sectorul transporturilor și depozitării;
  • a scăzut cu 0,3 % în sectorul serviciilor de cazare și alimentație;
  • a crescut cu 1,2 % în sectorul informațiilor și comunicațiilor;
  • a crescut cu 0,4 % în sectorul activităților imobiliare;
  • a scăzut cu 0,8 % în sectorul activităților profesionale, științifice și tehnice;
  • a crescut cu 0,2 % în sectorul serviciilor administrative și de suport.

În UE, producția de servicii:

  • a scăzut cu 0,2 % în sectorul transporturilor și depozitării;
  • a scăzut cu 0,4 % în sectorul serviciilor de cazare și alimentație;
  • a crescut cu 1,0 % în sectorul informațiilor și comunicațiilor;
  • a crescut cu 0,9 % în sectorul activităților imobiliare;
  • a scăzut cu 0,9 % în sectorul activităților profesionale, științifice și tehnice;
  • a crescut cu 0,1 % în sectorul serviciilor administrative și de suport.

Dintre statele membre pentru care sunt disponibile date, cele mai mari creșteri lunare au fost înregistrate în România (+5,2 %), Malta (+1,8 %) și Portugalia (+1,7 %). Cele mai mari scăderi au fost observate în Luxemburg (-5,1 %), Bulgaria (-2,3 %) și Danemarca (-1,9 %).

Comparație anuală pe ramuri de servicii și pe state membre

În zona euro, în luna august 2026, comparativ cu luna august 2025, producția de servicii:

  • a crescut cu 2,1 % în sectorul transporturilor și depozitării;
  • a scăzut cu 0,1 % în sectorul serviciilor de cazare și alimentație publică;
  • a crescut cu 5,9 % în sectorul informațiilor și comunicațiilor;
  • a crescut cu 1,6 % în sectorul activităților imobiliare;
  • a crescut cu 1,0 % în sectorul activităților profesionale, științifice și tehnice;
  • a crescut cu 1,1 % în sectorul serviciilor administrative și de asistență.

În UE, producția de servicii;

  • a crescut cu 1,9 % în sectorul transporturilor și depozitării;
  • a scăzut cu 0,1 % în sectorul serviciilor de cazare și alimentație publică;
  • a crescut cu 5,8 % în sectorul informațiilor și comunicațiilor;
  • a crescut cu 1,1 % în sectorul activităților imobiliare;
  • a crescut cu 1,0 % în sectorul activităților profesionale, științifice și tehnice;
  • a crescut cu 1,3 % în sectorul serviciilor administrative și de asistență.

Dintre statele membre pentru care sunt disponibile date, cele mai mari creșteri anuale au fost înregistrate în Slovacia (+10,0 %), Grecia (+9,3 %) și Malta (+7,5 %). Scăderi au fost observate în Ungaria (-5,6 %), Danemarca (-5,3 %) și Italia (-0,3 %).

Informații articol
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Publicat în: Economie

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Despre autor
Horea Georgiana-Natalia

Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.

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