România caută expertiză în Grecia pentru consolidarea bugetară. Luca Niculescu, discuții cu omologul său grec despre noi investiții și cooperare în energie și transporturi

Premierul Luca Niculescu a discutat luni, 9 noiembrie, cu omologul său grec, Kyriakos Mitsotakis, despre extinderea cooperării economice dintre România și Grecia. Discuțiile au vizat proiectele din energie și transporturi, schimburile comerciale de 3,6 miliarde de euro înregistrate în 2025, dar și colaborarea autorităților fiscale pentru consolidarea bugetară și îmbunătățirea administrării fiscale.

Premierul Luca Niculescu a discutat luni, 9 noiembrie, cu omologul său grec, Kyriakos Mitsotakis, despre dezvoltarea cooperării economice dintre România și Grecia, cu accent pe proiectele din domeniul energiei și transporturilor.

Cei doi oficiali au abordat și colaborarea dintre ministerele de finanțe și autoritățile fiscale, în contextul schimbului de experiență privind consolidarea bugetară.

În urma convorbirii telefonice, Luca Niculescu a transmis că Grecia reprezintă un partener important pentru România, atât în relațiile bilaterale, cât și în cadrul cooperării europene și NATO.

Premierul a precizat că schimburile comerciale dintre cele două țări au ajuns la 3,6 miliarde de euro în 2025.

De asemenea, investitorii greci sunt prezenți în mai multe sectoare ale economiei românești, printre care energia, sursele regenerabile, comerțul cu amănuntul, industria agroalimentară, transporturile și infrastructura feroviară.

Cei doi oficiali au discutat și despre intensificarea cooperării dintre ministerele de finanțe și autoritățile fiscale din cele două state.

Obiectivul este schimbul de expertiză și bune practici, în special în privința consolidării fiscale și a administrării fiscale.

Niculescu a subliniat, în postarea de pe pagina sa de Facebook, că experiența Greciei în aceste domenii poate fi valoroasă pentru România.

Totodată, premierul i-a mulțumit lui Kyriakos Mitsotakis pentru sprijinul acordat de autoritățile elene în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).