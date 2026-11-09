România caută expertiză în Grecia pentru consolidarea bugetară. Luca Niculescu, discuții cu omologul său grec despre noi investiții și cooperare în energie și transporturi
SURSA FOTO: Facebook, Luca Niculescu - Premierii Luca Niculescu și Kyriakos Mitsotakis
Premierul Luca Niculescu a discutat luni, 9 noiembrie, cu omologul său grec, Kyriakos Mitsotakis, despre extinderea cooperării economice dintre România și Grecia. Discuțiile au vizat proiectele din energie și transporturi, schimburile comerciale de 3,6 miliarde de euro înregistrate în 2025, dar și colaborarea autorităților fiscale pentru consolidarea bugetară și îmbunătățirea administrării fiscale.
România și Grecia vor să dezvolte proiectele din energie și transporturi, anunță Luca Niculescu
Premierul Luca Niculescu a discutat luni, 9 noiembrie, cu omologul său grec, Kyriakos Mitsotakis, despre dezvoltarea cooperării economice dintre România și Grecia, cu accent pe proiectele din domeniul energiei și transporturilor.
Cei doi oficiali au abordat și colaborarea dintre ministerele de finanțe și autoritățile fiscale, în contextul schimbului de experiență privind consolidarea bugetară.
În urma convorbirii telefonice, Luca Niculescu a transmis că Grecia reprezintă un partener important pentru România, atât în relațiile bilaterale, cât și în cadrul cooperării europene și NATO.
Premierul a precizat că schimburile comerciale dintre cele două țări au ajuns la 3,6 miliarde de euro în 2025.
De asemenea, investitorii greci sunt prezenți în mai multe sectoare ale economiei românești, printre care energia, sursele regenerabile, comerțul cu amănuntul, industria agroalimentară, transporturile și infrastructura feroviară.
Bucureștiul vrea să preia experiența Greciei în administrarea fiscală
Cei doi oficiali au discutat și despre intensificarea cooperării dintre ministerele de finanțe și autoritățile fiscale din cele două state.
Obiectivul este schimbul de expertiză și bune practici, în special în privința consolidării fiscale și a administrării fiscale.
Niculescu a subliniat, în postarea de pe pagina sa de Facebook, că experiența Greciei în aceste domenii poate fi valoroasă pentru România.
Totodată, premierul i-a mulțumit lui Kyriakos Mitsotakis pentru sprijinul acordat de autoritățile elene în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).
Postarea integrală a premierului României
„Am avut o convorbire telefonică aplicată cu Prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, privind consolidarea cooperării noastre pentru promovarea proiectelor bilaterale și regionale, cu accent pe conectivitate în domeniile energiei și transporturilor.
Grecia este un partener-cheie pentru România, atât în plan bilateral, cât și la nivelul Europei de Sud-Est. Țările noastre se bucură de relații bilaterale excelente și mențin o coordonare strânsă în cadrul UE și NATO.
Cooperarea noastră economică este în continuă creștere, schimburile comerciale bilaterale atingând 3,6 miliarde de euro în 2025.
Investitorii greci au, de asemenea, un rol important în economia României, în special în sectoarele energiei, energiei regenerabile, comerțului cu amănuntul, agroalimentar, transporturilor și infrastructurii feroviare.
Am discutat, totodată, despre consolidarea cooperării dintre ministerele noastre de finanțe și autoritățile fiscale, în vederea schimbului de expertiză și de bune practici, în special în domeniile consolidării fiscale și administrării fiscale. Experiența Greciei în aceste domenii este deosebit de valoroasă pentru România.
I-am mulțumit, de asemenea, Prim-ministrului Mitsotakis pentru sprijinul acordat de Grecia aderării României la OCDE”, a scris premierul Luca Niculescu pe pagina sa de socializare, luni, 9 noiembrie.
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