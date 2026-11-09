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Curs valutar BNR, 9 noiembrie 2026. Euro crește din nou, dolarul scade. Cât valorează un gram de aur

Curs valutar BNR, 9 noiembrie 2026. Euro crește din nou, dolarul scade. Cât valorează un gram de aur

SURSA FOTO: Dreamstime - Leu, euro

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Publicat de Alexandra Iana la 9 noiembrie 2026, 13:35
Din cuprinsul articolului

Banca Națională a României (BNR) a publicat luni, 9 noiembrie 2026, noile cotații valutare. Euro a înregistrat o nouă creștere față de ședința precedentă, ajungând la 5,3426 lei, în timp ce dolarul american și francul elvețian s-au depreciat. În schimb, prețul gramului de aur a crescut cu peste 3,6 lei. Totodată, BNR a comunicat noile valori ale indicilor ROBOR, utilizați pentru calcularea dobânzilor la anumite credite.

Curs valutar BNR, 9 noiembrie 2026. Euro continuă să crească

Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României, euro a fost cotat luni, 9 noiembrie 2026, la 5,3426 lei, în creștere cu 0,0018 lei față de ședința de vineri, 6 noiembrie, când moneda europeană valora 5,3408 lei.

Evoluția vine după ce, în ședința din 5 noiembrie, euro fusese cotat la 5,3398 lei. Astfel, moneda europeană a înregistrat creșteri în ultimele două ședințe de referință.

În ceea ce privește evoluția din lunile precedente, cursul mediu al euro a fost de 5,3385 lei în octombrie, 5,2630 lei în septembrie și 5,2498 lei în august.

Dolarul american și francul elvețian scad. Lira sterlină se apreciază

Dolarul american a fost cotat luni la 4,7734 lei, în scădere cu 0,0061 lei față de valoarea de 4,7795 lei înregistrată vineri, 6 noiembrie.

Și francul elvețian s-a depreciat, ajungând la 5,8335 lei, comparativ cu 5,8417 lei în ședința precedentă. Scăderea înregistrată a fost de 0,0082 lei.

În schimb, lira sterlină s-a apreciat cu 0,0041 lei, fiind cotată la 6,4056 lei, față de 6,4015 lei în ședința de vineri.

Alte monede au înregistrat evoluții diferite. Zlotul polonez a crescut la 1,2183 lei, în timp ce leul moldovenesc a fost cotat la 0,2662 lei. Totodată, 100 de forinți maghiari au ajuns la valoarea de 1,4722 lei.

Prețul aurului crește cu peste 3,6 lei într-o singură ședință

Gramul de aur a înregistrat o creștere importantă în ședința de luni, 9 noiembrie 2026.

Potrivit cotației BNR, un gram de aur a ajuns la 628,5372 lei, față de 624,9110 lei în ședința precedentă. Diferența este de 3,6262 lei.

Pe 5 noiembrie, gramul de aur fusese cotat la 631,0131 lei, astfel că valoarea actuală rămâne sub nivelul înregistrat în acea zi.

Indicii ROBOR și IRCC. Ce valori au fost anunțate

Banca Națională a României a comunicat și valorile indicilor ROBOR pentru luni, 9 noiembrie 2026.

ROBOR la trei luni (3M) s-a menținut la 6,07%, fără modificări față de ședința precedentă.

În schimb, ROBOR la șase luni (6M) a scăzut cu 0,01 puncte procentuale, ajungând la 6,13%. ROBOR la 12 luni a rămas neschimbat, la 6,19%.

În ceea ce privește indicele IRCC, valoarea aferentă trimestrului al doilea din 2026 este de 5,57%, față de 5,56% în primul trimestru al aceluiași an.

Indicele IRCC reprezintă rata de referință pentru creditele consumatorilor și este utilizat la calcularea dobânzilor pentru anumite împrumuturi cu dobândă variabilă.

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Publicat în: Economie, Știri de ultimă oră

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Despre autor
Alexandra Iana

Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.

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