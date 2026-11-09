Bani de la stat pentru plata facturilor la energie. Ministerul Energiei pregătește schimbări pentru românii care primesc ajutor

Ministerul Energiei analizează modificarea condițiilor de acordare a ajutoarelor pentru plata facturilor la electricitate, astfel încât mai mulți români să poată beneficia de sprijin financiar. Ministrul Dumitru Chisăliță a anunțat luni că sunt evaluate noi praguri de venit și posibile ajustări ale sumelor acordate. În prezent, valoarea luată în calcul este de 50 de lei. Autoritățile nu au stabilit încă forma finală a schemei de sprijin și nici calendarul aplicării eventualelor modificări.

Ministerul Energiei intenționează să revizuiască mecanismul prin care sunt acordate ajutoarele pentru plata energiei electrice, principalele modificări analizate vizând limitele de venit și numărul persoanelor eligibile. Ministrul Dumitru Chisăliță a explicat că instituțiile implicate în elaborarea schemei au formulat mai multe propuneri, care urmează să fie evaluate înaintea unei decizii.

Potrivit oficialului, obiectivul autorităților este extinderea sprijinului către un număr mai mare de consumatori, dar și adaptarea valorii acestuia la cheltuielile pe care gospodăriile trebuie să le suporte pentru electricitate.

„Există în momentul de față, cu siguranță, o astfel de dorință. Sunt plafoane de venituri care se analizează. Sunt diverse propuneri care au fost făcute de către cei care sunt implicați în acest proiect. Cât se poate de repede, în momentul în care analiza se va termina, elementele care vor rezulta în urma concluziilor se vor da publicității. Dar da, scopul este să crească atât numărul celor care să beneficieze de astfel de bonificații, cât și bonificația să fie în conformitate cu necesitatea ajutorului pentru a suporta factura la energie electrică”, a declarat el.

Condițiile de eligibilitate pentru ajutoarele destinate plății energiei electrice sunt stabilite în prezent în funcție de veniturile beneficiarilor, însă Ministerul Energiei consideră necesară reevaluarea limitelor existente. O eventuală modificare a acestora ar putea permite includerea unor categorii suplimentare de consumatori în schema de sprijin.

Dumitru Chisăliță a precizat că actualele praguri trebuie reconsiderate din perspectiva instituției pe care o conduce, fără să indice însă nivelurile de venit care ar putea fi introduse.

„Ajutoarele se dau în funcție de venit în momentul de față. Sunt pragurile care sunt stabilite, praguri care, din perspectiva Ministerului Energiei, ar trebui să fie reconsiderate. Dar, la momentul de față, nu am astfel de elemente concrete pe care să vi le dau”, a explicat ministrul Energiei.

Deocamdată, autoritățile nu au comunicat noile limite de venit și nici momentul de la care acestea ar putea intra în vigoare. Ministrul a arătat că informațiile privind eventualele schimbări vor fi prezentate public după finalizarea analizelor și a consultărilor dintre instituțiile participante la proiect.

În privința cuantumului sprijinului financiar pentru plata facturilor la energie, ministrul Dumitru Chisăliță a precizat că discuțiile desfășurate până în prezent au avut în vedere suma de 50 de lei. Oficialul nu a confirmat posibilitatea majorării ajutorului la 100 de lei și nici existența unei propuneri concrete în acest sens.

„Nu vă pot da în momentul de față decât valoarea de 50 de lei, care s-a discutat până în momentul de față”, a declarat ministrul.

Dumitru Chisăliță a explicat că sprijinul de 50 de lei poate acoperi o parte importantă din costurile cu electricitatea pentru gospodăriile care înregistrează un consum redus. Acesta a făcut referire în special la consumatorii al căror consum mediu se situează sub 55 kWh.

„Pentru anumite categorii de consumatori, cei care sunt în momentul de față la un nivel al consumului mediu sub 55 de kWh, această valoare reprezintă, în continuare, o valoare care poate să fie un ajutor important pentru plata facturii”, a punctat el.

Posibilitatea diminuării TVA pentru reducerea facturilor la electricitate a fost, de asemenea, abordată în declarațiile ministrului Energiei, care a subliniat că deciziile privind fiscalitatea nu intră direct în competența instituției sale. Dumitru Chisăliță nu a prezentat o propunere de reducere a taxei, insistând asupra măsurilor pe care ministerul le poate adopta în limitele atribuțiilor sale.

Oficialul a explicat că eventualele intervenții ale altor ministere ar putea completa soluțiile identificate în domeniul energetic, însă consideră că fiecare instituție trebuie să își exercite mai întâi propriile responsabilități.

„După cum am spus în repetate rânduri, în momentul de față ne concentrăm pe ceea ce poate să facă Ministerul Energiei. Fiscalitatea nu este o problemă care ține direct de Ministerul Energiei. La momentul în care noi identificăm acele soluții pe care Ministerul Energiei, din perspectiva și în conformitate cu atribuțiile sale, le poate face, sunt alte ministere care pot să vină cu soluții complementare. Dar nu cred că este corect ca, de la nivelul Ministerului Energiei, să cerem altor ministere, înainte ca noi să încercăm să facem ce putem să facem”, a spus oficialul.

Ministrul Energiei a prezentat și structura generală a prețului energiei electrice, explicând că reducerea semnificativă a facturilor presupune intervenții asupra mai multor componente ale costului final. Potrivit acestuia, prețul este format, în linii mari, din costul energiei propriu-zise, taxe și tarife reglementate, respectiv fiscalitate.

Dumitru Chisăliță consideră că măsurile destinate diminuării costurilor suportate de consumatori trebuie analizate de instituțiile care au responsabilități în fiecare dintre aceste domenii.