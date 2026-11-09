Furt de energie electrică pentru încărcarea mașinilor electrice. Procurorii fac 30 de percheziții și cercetează 47 de persoane

Polițiștii și procurorii desfășoară luni, 9 noiembrie, 30 de percheziții domiciliare într-un dosar privind furtul de energie electrică utilizată pentru încărcarea autovehiculelor electrice. Ancheta vizează 47 de persoane suspectate de furt și fals informatic. Acestea ar fi exploatat o vulnerabilitate a aplicației PPC Blue pentru a utiliza stațiile de încărcare fără achitarea serviciilor. Prejudiciul estimat de anchetatori depășește 158.000 de lei.

Furtul de energie electrică destinată încărcării autovehiculelor electrice face obiectul unei anchete desfășurate în cadrul operațiunii „Jupiter 6”, în care procurorii și polițiștii pun în aplicare 30 de mandate de percheziție domiciliară, pentru documentarea unor presupuse infracțiuni de furt și fals informatic.

Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ), acțiunea este coordonată de instituție împreună cu Inspectoratul General al Poliției Române.

La percheziții participă procurorul de caz din cadrul PICCJ și ofițeri de poliție judiciară ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, din cadrul Serviciului de Combatere a Infracțiunilor Informatice.

Cercetările vizează 47 de persoane suspectate că ar fi utilizat în mod fraudulos aplicația PPC Blue pentru a obține servicii de încărcare a vehiculelor electrice fără să achite contravaloarea energiei consumate.

Investigațiile desfășurate de procurori au evidențiat că presupusele activități ilegale s-ar fi desfășurat între 3 iunie și 30 septembrie 2025, perioadă în care persoanele cercetate ar fi creat și utilizat conturi de utilizator folosind informații de identificare nereale.

Conform anchetatorilor, în aplicația PPC Blue ar fi fost înregistrate 1.114 conturi frauduloase, prin utilizarea unor adrese de e-mail temporare, a unor date personale fictive și a unor coduri numerice personale false.

Pentru înregistrarea și folosirea conturilor ar fi fost utilizate inclusiv carduri bancare virtuale, emise de furnizori de servicii financiare din afara României.

„Din probele administrate a reieşit că, în perioada 3 iunie 2025 – 30 septembrie 2025, cele 47 de persoane ar fi fost implicate, în diferite modalităţi, în crearea şi utilizarea frauduloasă a 1.114 conturi de utilizator în aplicaţia PPC Blue, prin folosirea unor date de identificare nereale, respectiv adrese de e-mail temporare, date personale şi coduri numerice personale false, precum şi carduri bancare virtuale emise de furnizori de servicii financiare din afara României”, se precizează în comunicatul PICCJ.

Cele 1.114 conturi identificate în cadrul anchetei ar fi fost folosite pentru efectuarea unui număr egal de sesiuni de încărcare a autovehiculelor electrice, prin intermediul stațiilor PPC Blue amplasate pe teritoriul României.

Potrivit procurorilor, serviciile respective ar fi fost utilizate fără achitarea sumelor datorate operatorului, iar prejudiciul total rezultat din activitățile investigate este estimat la 158.355,31 lei.

Anchetatorii susțin că persoanele implicate ar fi profitat de o vulnerabilitate a aplicației mobile, care permitea efectuarea unei noi sesiuni de încărcare în decurs de 24 de ore de la prima utilizare, fără o nouă autorizare bancară pentru același cont.

„Din investigaţii a rezultat că persoanele implicate ar fi exploatat o vulnerabilitate a aplicaţiei mobile, care permitea iniţierea unei noi sesiuni de încărcare în interval de 24 de ore de la prima sesiune, fără solicitarea unei noi autorizări bancare pentru acelaşi cont de utilizator. Modul de operare presupunea iniţierea unei prime sesiuni de încărcare, pentru care era autorizată o tranzacţie de valoare redusă, urmată de întreruperea rapidă a acesteia. Ulterior, era iniţiată o a doua sesiune de încărcare, în cadrul căreia erau consumate cantităţi mult mai mari de energie electrică, fără ca plata serviciilor să mai fie efectuată”, se arată în documentul transmis de procurori.

Cercetările au scos la iveală și un presupus mecanism prin care conturile create cu date false ar fi fost puse la dispoziția altor utilizatori, interesați să își încarce autovehiculele electrice la costuri mai reduse.

Persoanele care administrau aceste conturi ar fi solicitat sume de bani inferioare tarifelor practicate de operatorul stațiilor PPC Blue, oferind în schimb posibilitatea utilizării serviciilor de încărcare.

Procurorii susțin că activitățile ar fi fost coordonate prin intermediul aplicației WhatsApp, utilizată pentru comunicarea dintre persoanele implicate.

Totodată, transferurile de bani aferente energiei electrice consumate ar fi fost efectuate prin aplicații specializate în transferuri financiare.

În dosarul penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, anchetatorii au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 47 de persoane, pentru săvârșirea infracțiunilor de furt și fals informatic.

Cele 30 de percheziții domiciliare efectuate luni urmăresc documentarea presupuselor activități infracționale și identificarea mijloacelor materiale de probă relevante pentru anchetă.

Procurorii și polițiștii urmăresc descoperirea și ridicarea probelor care pot contribui la stabilirea împrejurărilor în care ar fi fost create și utilizate conturile frauduloase, precum și la clarificarea implicării persoanelor cercetate.