Firmele din Brașov caută mii de muncitori din Asia. Angajatorii au nevoie de personal în mai multe domenii

Companiile din județul Brașov continuă să recruteze muncitori din afara Uniunii Europene pentru a acoperi deficitul de personal. În prima jumătate a anului 2026, peste 500 de angajatori au solicitat ocuparea a aproximativ 5.200 de posturi cu cetățeni străini. Cererea este concentrată în construcții, industrie, comerț, HoReCa și servicii de livrare. Majoritatea lucrătorilor recrutați provin din țări asiatice.

Firmele din Brașov își intensifică recrutările de muncitori din Asia, pe fondul dificultăților întâmpinate în ocuparea locurilor de muncă disponibile pe piața locală. Companiile apelează în special la personal din state care nu fac parte din Uniunea Europeană, pentru a-și asigura necesarul de angajați.

Potrivit datelor Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov, citate de Biz Brașov, în primele șase luni ale anului 2026, un număr de 505 angajatori au transmis solicitări pentru ocuparea a aproape 5.200 de locuri de muncă de către cetățeni din afara Uniunii Europene.

Numărul solicitărilor evidențiază nevoia de personal a companiilor din județ, în condițiile în care mai multe ramuri economice întâmpină dificultăți în identificarea candidaților disponibili pentru posturile vacante.

Recrutarea lucrătorilor din afara Uniunii Europene este concentrată în sectoarele economice în care angajatorii din Brașov au nevoie de personal pentru desfășurarea activităților curente.

Printre domeniile cu cele mai numeroase solicitări se află construcțiile, industria prelucrătoare și sectorul HoReCa, care include activitățile din hoteluri, restaurante și alte unități de alimentație publică.

Cererea de angajați străini este ridicată și în logistică, precum și în serviciile de curierat, unde companiile încearcă să ocupe posturile pentru care nu găsesc suficienți candidați pe piața locală.

Posturile disponibile pentru muncitorii străini acoperă atât activități care nu necesită o calificare profesională, cât și ocupații pentru care sunt necesare competențe tehnice sau experiență în domeniu.

În comerț și logistică, firmele caută în special manipulanți de mărfuri și lucrători comerciali. În sectorul HoReCa, solicitările vizează ajutoare de bucătar, angajați pentru activitățile din bucătării și personal pentru unitățile hoteliere.

Pe lista ocupațiilor pentru care există cerere se regăsesc și curierii, dar și operatorii de mașini-unelte cu comandă numerică, necesari în activitățile industriale.

Companiile din județul Brașov își îndreaptă recrutările către mai multe state asiatice, de unde încearcă să atragă lucrători pentru ocuparea posturilor rămase disponibile.

Principalele țări de proveniență a personalului recrutat sunt Nepal, Sri Lanka, India, Pakistan, Bangladesh și Filipine. Angajatorii apelează la aceste piețe de recrutare pentru a răspunde necesarului de forță de muncă din diferite sectoare de activitate.

Pentru numeroase firme din județ, angajarea cetățenilor din afara Uniunii Europene reprezintă o modalitate de a acoperi deficitul de personal, în special în cazul locurilor de muncă pentru care recrutarea de candidați de pe piața locală continuă să fie dificilă.