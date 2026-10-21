Peste 30.000 de locuri de muncă disponibile pentru români. Ce angajați caută firmele și cine are cele mai multe șanse

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) anunță, miercuri, 21 octombrie 2026, că angajatorii din România au disponibile 30.677 de locuri de muncă vacante. Cele mai multe oferte sunt pentru șoferi, lucrători comerciali și manipulanți de mărfuri. Posturile se adresează persoanelor cu diferite niveluri de pregătire profesională. În același timp, prin rețeaua EURES România sunt anunțate oportunități de angajare în șase state europene.

Potrivit datelor centralizate de ANOFM la 21 octombrie 2026, cele 30.677 de locuri de muncă vacante au fost declarate de angajatori la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, cele mai numeroase oferte fiind concentrate în transporturi, comerț, construcții și activități care nu necesită calificări.

Cea mai mare cerere este pentru conducători auto în transportul rutier, pentru care sunt disponibile 3.625 de posturi. Angajatorii mai caută 1.611 lucrători comerciali și 1.388 de manipulanți de mărfuri.

În construcții sunt anunțate 1.346 de posturi pentru muncitori necalificați care desfășoară activități de demolare, zidărie și montare a finisajelor, inclusiv mozaic, faianță, gresie și parchet.

Alte 1.140 de locuri sunt destinate agenților de securitate, în timp ce 994 de posturi sunt disponibile pentru muncitori necalificați în asamblarea și montarea pieselor.

Oferta mai cuprinde 993 de posturi pentru curieri, 655 pentru muncitori necalificați la spargerea și tăierea materialelor de construcții, 638 pentru montatori de subansamble și 552 pentru agenți de curățenie în clădiri și mijloace de transport.

Din totalul locurilor de muncă declarate la nivel național, 16.296 sunt destinate persoanelor fără studii sau care au absolvit învățământul primar ori gimnazial.

Pentru această categorie, angajatorii oferă posturi de manipulanți de mărfuri, curieri, muncitori necalificați în construcții, lucrători la asamblarea și montarea pieselor și muncitori care execută operațiuni de spargere și tăiere a materialelor de construcții.

Persoanele care au absolvit o școală profesională au la dispoziție 6.468 de posturi. Printre ocupațiile solicitate se numără conducător auto pentru transport rutier, sudor, lucrător comercial, operator la mașini-unelte cu comandă numerică și lăcătuș mecanic.

Pentru absolvenții de liceu sau de studii postliceale sunt disponibile 5.991 de locuri de muncă. Ofertele includ posturi de agent de securitate, asistent medical generalist, agent de vânzări, agent de servicii pentru clienți și asistent personal al persoanei cu handicap grav.

Angajatorii din România au declarat 1.922 de locuri de muncă vacante pentru persoanele care au absolvit studii universitare, potrivit situației publicate de ANOFM.

Posturile disponibile vizează ingineri și manageri din diferite domenii de activitate, precum și consilieri, experți, inspectori, referenți și economiști specializați în economie generală.

Sunt disponibile și locuri de muncă pentru medici din diverse specializări și pentru alți specialiști cu pregătire superioară.

ANOFM precizează că baza de date cu posturile vacante este actualizată în timp real, în funcție de ofertele transmise de angajatori, perioada de valabilitate a acestora și numărul repartițiilor emise pentru ocuparea locurilor de muncă.

Situația actualizată poate fi consultată pe site-ul instituției, în secțiunea „Locuri de Muncă Vacante”.

Pe lângă ofertele disponibile în România, ANOFM a publicat și situația locurilor de muncă din Spațiul Economic European, puse la dispoziție prin intermediul rețelei EURES România.

Cele mai multe posturi sunt oferite de angajatorii din Norvegia, care recrutează 45 de persoane pentru activități de producție și prelucrare a somonului.

În Republica Cehă sunt disponibile 20 de locuri de muncă pentru operatori pe linii de producție, respectiv muncitori care participă la asamblarea echipamentelor mecanice.

Angajatorii din Olanda caută 10 inspectori veterinari, iar cei din Franța oferă patru posturi pentru lucrători agricoli în livezi.

În Danemarca este disponibil un post de mecanic de atelier, în timp ce în Spania se caută un manager de mentenanță.

Persoanele interesate de aceste oferte pot consulta secțiunea EURES de pe site-ul ANOFM. Pentru informații despre angajare, candidații se pot adresa și agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă din localitatea de domiciliu sau de reședință.

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