Alexandru Nazare, discuții la Bruxelles despre deficit, finanțarea apărării și PNRR. Ce priorități are România

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, participă luni, 9 noiembrie 2026, la noi runde de discuții în cadrul ECOFIN și Eurogrup, la Bruxelles. Pe agenda reuniunilor se află finanțarea apărării, simplificarea legislației europene și actualizarea cadrului de impozitare a produselor din tutun. Oficialul a subliniat că reducerea deficitului bugetar consolidează credibilitatea României în relația cu partenerii europeni, iar fondurile obținute prin PNRR sunt importante pentru investiții și echilibrul bugetar.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat luni că participă la noi discuții europene în cadrul ECOFIN și Eurogrup, unde România urmărește susținerea intereselor strategice și promovarea unor măsuri care să contribuie la creșterea competitivității economice.

Potrivit ministrului, România trebuie să participe la procesul decizional european cu priorități clare și propuneri bine fundamentate, astfel încât să își poată susține obiectivele economice.

„Noi runde de discuții la ECOFIN și Eurogrup, azi, la Bruxelles. Pentru România, miza este să ne susținem interesele strategice şi să contribuim la deciziile europene cu priorități clare și soluții bine fundamentate”, a transmis Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.

Ministrul a subliniat că reducerea deficitului bugetar reprezintă un element important pentru consolidarea credibilității României în discuțiile cu instituțiile și partenerii europeni.

„Reducerea deficitului ne întărește credibilitatea în discuțiile cu partenerii europeni şi avem nevoie să folosim această poziție pentru a susține o economie mai competitivă: reguli previzibile, acces mai bun la capital și mai puțină birocrație pentru mediul de afaceri”, a explicat acesta.

Unul dintre principalele subiecte ale reuniunilor de la Bruxelles îl reprezintă finanțarea apărării și utilizarea eficientă a resurselor comune la nivel european.

Discuțiile vor viza și simplificarea legislației, precum și actualizarea cadrului european privind impozitarea produselor din tutun.

Alexandru Nazare a atras atenția că, în evaluarea noilor propuneri, trebuie analizate atât obiectivele urmărite, cât și costurile și condițiile concrete de aplicare.

„Vom discuta despre finanțarea apărării și folosirea eficientă a resurselor comune, simplificarea legislației și actualizarea cadrului european de impozitare a produselor din tutun. Contează atât obiectivele, cât și costurile și condițiile în care noile reguli pot fi aplicate”, a precizat ministrul Finanțelor.

În paralel cu discuțiile din cadrul ECOFIN și Eurogrup, România continuă negocierile privind Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ministrul Finanțelor a precizat că instituția pe care o conduce sprijină Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) în aceste discuții, în limitele atribuțiilor sale.

Fondurile europene încasate pentru proiectele realizate au un rol important atât în finanțarea investițiilor, cât și în menținerea echilibrului bugetar.

„În paralel, sprijinim colegii de la MIPE în discuțiile privind PNRR, în limitele atribuțiilor Ministerului Finanțelor. Fondurile încasate pentru proiectele realizate contează direct pentru investiții și pentru echilibrul bugetar”, a transmis Alexandru Nazare.

Alexandru Nazare a subliniat că participarea României la negocierile europene trebuie să se bazeze pe pregătire, rezultate și colaborare cu celelalte state membre.

Oficialul consideră că dialogul și construirea unor alianțe cu partenerii europeni sunt importante pentru promovarea priorităților naționale.