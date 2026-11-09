Un val de aer rece aduce ploi și ninsori în România. ANM anunță cum se schimbă vremea la începutul săptămânii
SURSA FOTO: Dreamstime - zăpadă, ninsoare, iarnă
Un val de aer rece influențează vremea din România luni, 9 noiembrie, aducând temperaturi scăzute, ploi și precipitații mixte la munte. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) prognozează maxime de cel mult 13 grade Celsius și minime care pot coborî până la minus 6 grade. În mai multe regiuni sunt așteptate ploi slabe, în timp ce la altitudini mari vor apărea lapovița și ninsoarea. În București, temperaturile scad față de ziua precedentă, iar pe timpul nopții sunt posibile precipitații.
ANM anunță ploi în vestul, centrul și sudul României. La munte vor fi lapoviță și ninsoare
Vremea din România se răcește la începutul săptămânii, iar prognoza ANM indică înnorări și precipitații în mai multe regiuni, în special în vestul, centrul și sudul țării, unde cerul va fi predominant noros.
În restul teritoriului, cerul va avea un aspect variabil, iar ploile vor fi în general slabe și temporare. Cantitățile de apă estimate de meteorologi se vor situa, în general, între 2 și 6 litri pe metru pătrat.
Precipitațiile sunt prognozate în Banat și Oltenia, precum și local în Crișana și în zonele de vest și sud-vest ale Munteniei.
La altitudini ridicate, răcirea vremii va favoriza apariția precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare. Acestea sunt așteptate în zona montană înaltă a Carpaților Occidentali și în jumătatea vestică a Carpaților Meridionali.
Temperaturile scad până la minus 6 grade. La Miercurea Ciuc s-au înregistrat minus 9 grade
Scăderea temperaturilor se resimte în special în regiunile depresionare, unde valorile termice sunt considerabil mai reduse decât în restul țării, potrivit datelor comunicate de meteorologi.
Luni dimineață, ANM a emis avertizări Cod galben de ceață pentru mai multe județe, fenomenul afectând vizibilitatea în zonele vizate.
Cea mai scăzută temperatură consemnată la ora 08:00 a fost înregistrată la Miercurea Ciuc, unde termometrele au indicat minus 9 grade Celsius.
Pe parcursul zilei, temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 13 grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind prognozate în extremitatea sud-estică a României. Vântul va sufla slab până la moderat.
ANM prognozează ceață și depuneri izolate de chiciură în mai multe regiuni
În cursul nopții, vremea va rămâne rece în special în depresiunile din nord-estul Transilvaniei, unde temperaturile minime vor putea coborî până la minus 6 grade Celsius.
În schimb, pe litoral vor fi înregistrate valori nocturne mai ridicate, cuprinse între 7 și 9 grade Celsius.
În a doua parte a intervalului de prognoză, ceața își va face apariția pe arii restrânse în estul, sudul, sud-vestul și centrul țării. Izolat, fenomenul va fi însoțit de depuneri de chiciură.
Vremea în București: maxime de 8–10 grade și ploi slabe în timpul nopții
În București, vremea se va răci față de ziua precedentă, iar temperaturile vor coborî pe fondul înnorărilor persistente, în timp ce precipitațiile vor fi slabe și de scurtă durată.
Temperatura maximă prognozată pentru luni se va situa între 8 și 10 grade Celsius, în scădere comparativ cu valorile înregistrate duminică.
Pe timpul nopții, cerul va rămâne noros, iar trecător sunt așteptate ploi slabe. Cantitățile de apă acumulate vor fi reduse, de aproximativ 1 litru pe metru pătrat.
Vântul va sufla slab în Capitală, iar temperatura minimă se va încadra între 1 și 3 grade Celsius.
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