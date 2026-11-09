România se pregătește pentru iarna 2026-2027. Ministrul Energiei anunță ce se întâmplă cu rezervele de gaze naturale

România se află printre primele cinci țări europene în ceea ce privește nivelul de înmagazinare a gazelor naturale, a anunțat luni, 9 noiembrie, ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță. Oficialul a declarat că principala prioritate a ministerului este asigurarea funcționării sistemului energetic pe durata iernii 2026-2027. Autoritățile monitorizează stocurile de gaze, pregătesc măsuri pentru eventualele episoade de ger și urmăresc repornirea completă a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a declarat luni, în cadrul conferinței „Provocările iernii 2026-2027 pentru sistemul energetic național”, organizată de Focus Energetic, că România dispune de un nivel ridicat al rezervelor de gaze naturale în comparație cu alte state europene.

Potrivit ministrului, România se situează printre primele cinci țări din Europa în ceea ce privește nivelul de înmagazinare, peste media europeană.

Acesta a explicat că asigurarea necesarului de energie pe durata sezonului rece reprezintă principala preocupare a Ministerului Energiei, motiv pentru care au fost adoptate măsuri încă de la începutul mandatului.

„Ministerul Energiei şi-a propus ca un prim punct, şi cel mai important, să trecem această iarnă cu bine. Considerăm că este prioritatea zero pe care o avem şi tocmai de aceea, încă din primele zile de mandat, am supus hotărârii Guvernului programul pentru această iarnă şi, în acelaşi timp, am considerat necesară prelungirea stării de alertă, ţinând seama de elementele cu care ne confruntăm în perioada aceasta. (…) Am realizat şi realizăm continuu analize asupra stocurilor şi discutăm modalităţi ca aceste stocuri să fie crescute, respectiv rezervele să fie menţinute. Există diverse activităţi concrete care s-au întâmplat, se întâmplă şi în momentul de faţă. Cel mai bine stăm anul acesta în ceea ce priveşte stocarea gazelor naturale, cel mai bine raportat la multe alte ţări din Europa şi la media europeană. Suntem top cinci ţări europene ca şi nivel de înmagazinare gaze naturale, cu o medie a înmagazinărilor pe diversele structuri în România peste ceea ce există la nivel european”, a explicat Dumitru Chisăliță.

Ministrul Energiei a atras atenția că nivelul actual al stocurilor nu reprezintă singurul element important pentru securitatea energetică a României.

La fel de important va fi modul în care companiile din sector vor gestiona extragerea gazelor din depozite, astfel încât rezervele să rămână suficiente și în a doua parte a sezonului rece.

Potrivit oficialului, această perioadă este deosebit de importantă deoarece pot apărea episoade de temperaturi foarte scăzute, care determină creșterea necesarului de gaze naturale.

În aceste condiții, contribuția depozitelor de înmagazinare devine esențială pentru asigurarea consumului.

Dumitru Chisăliță a precizat că a avut discuții cu reprezentanții companiilor din sectorul energetic pentru identificarea unor soluții care să prevină problemele apărute în anii anteriori.

Totodată, au fost analizate modalitățile de intervenție în cazul unor episoade de ger puternic sau viscol care ar putea afecta instalațiile energetice, astfel încât echipamentele să poată fi repuse în funcțiune cât mai rapid.

O altă măsură anunțată de ministru vizează monitorizarea proiectelor energetice care se apropie de finalizare.

Împreună cu Dispeceratul Energetic Național, Ministerul Energiei a demarat un program de supervizare a acestor investiții, pentru a se asigura că termenele de execuție sunt respectate.

Acolo unde este posibil, autoritățile urmăresc urgentarea punerii în funcțiune a noilor capacități, astfel încât producția de energie electrică să crească în perioada următoare.

Un subiect important îl reprezintă și reluarea funcționării celor două unități de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă.

Ministrul a amintit că Unitatea 1 a fost deja repornită, iar pentru Unitatea 2 sunt în desfășurare procedurile necesare reluării activității.

„Sunt elemente importante care au lipsit din zona balanţei energetice naţionale în ultimele trei luni, iar în momentul în care acestea vor reintra în capacitatea normală de producţie şi de funcţionare, un element important în ceea ce priveşte creşterea securităţii energetice din România se va realiza pe această cale”, a punctat ministrul Energiei.

În paralel cu măsurile interne, autoritățile române poartă discuții la nivelul Uniunii Europene pentru a putea continua utilizarea unor echipamente de producție a energiei care funcționează pe bază de cărbune.

Potrivit ministrului, aceste demersuri urmăresc diminuarea riscului de insecuritate energetică și menținerea unor capacități de producție necesare sistemului național.

Dumitru Chisăliță a subliniat că monitorizarea permanentă a situației energetice reprezintă una dintre măsurile prin care ministerul încearcă să prevină apariția unor probleme neprevăzute.