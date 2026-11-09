Violența asupra copiilor din România a atins cote alarmante. Luca Niculescu: Semnele pe care le dă un copil în pericol trec neobservate

Peste un milion de copii din România au fost expuși cel puțin unei forme de violență de-a lungul vieții, iar aproximativ 600.000 au trecut prin asemenea experiențe numai în ultimul an. Premierul Luca Niculescu a prezentat aceste date luni, 9 noiembrie, la Palatul Victoria, în cadrul unei conferințe dedicate protecției minorilor. Șeful Executivului a atras atenția asupra deficiențelor din sistemul de protecție a copilului și a solicitat instituțiilor responsabile să colaboreze pentru aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a violenței.

Violența asupra copiilor din România reprezintă o problemă majoră pentru sistemul de protecție socială, iar datele prezentate de premierul Luca Niculescu indică o diferență considerabilă între numărul situațiilor raportate oficial și amploarea fenomenului identificată prin cercetări.

În cadrul conferinței de încheiere a proiectului „Consolidarea răspunsului la violența împotriva copiilor prin politici mai bine fundamentate și capacitate instituțională sporită”, organizată la Palatul Victoria, șeful Guvernului a precizat că direcțiile de protecție a copilului au înregistrat anul trecut peste 20.000 de cazuri de abuz, neglijare și exploatare.

Potrivit datelor prezentate în cadrul proiectului, peste un milion de copii au experimentat cel puțin o formă de violență de-a lungul vieții. Dintre aceștia, aproximativ 600.000 s-au confruntat cu asemenea situații în ultimele 12 luni.

Premierul a explicat că statisticile administrative nu reflectă toate cazurile existente, deoarece o parte dintre situațiile de violență nu sunt raportate instituțiilor competente.

„Cifrele sunt grăitoare. Anul trecut, Direcțiile de protecție a copilului au înregistrat peste 20.000 de cazuri de abuz, de neglijare și de exploatare. Dar știm în același timp și că multe dintre aceste situații nu ajung întotdeauna în atenția autorităților. Iar studiile pe care le-ați realizat în cadrul acestui proiect ne arată dimensiunea problemei, adică peste un milion de copii din România s-au confruntat cu cel puțin o formă de violență de-a lungul vieții și aproximativ 600.000 au trecut printr-o asemenea experiență numai în ultimul an. Sigur că vorbim despre cifre, despre cifre care sunt foarte mari, dar în spatele fiecarei cifre se află un copil. Se află un copil care poate se teme să meargă la școală, care poate suferă acasă, care nu știe cui să ceară ajutor sau dacă cere ajutor, nu este întotdeauna sigur că este și ascultat. Și tocmai de aceea avem datoria de a face mai mult”, a declarat Luca Niculescu.

În evaluarea situației actuale, premierul Luca Niculescu a evidențiat problemele care afectează capacitatea instituțiilor de a identifica și gestiona cazurile de violență împotriva minorilor, în ciuda progreselor legislative și administrative realizate de România.

Șeful Executivului a arătat că existența unor instituții specializate și a unui cadru legislativ nu garantează, în toate situațiile, intervenția eficientă a autorităților.

Printre principalele deficiențe identificate se numără colaborarea insuficientă între instituții, întârzierile în acordarea sprijinului și dificultățile de recunoaștere a semnalelor transmise de copiii aflați în situații de risc.

„Doamnelor și domnilor, nimeni nu poate nega faptul că România a făcut progrese în protecția copilului. Avem instituții, avem legislație, avem oameni dedicați. Unii dintre ei sunt aici în sală și vreau să vă mulțumesc. Dar trebuie să recunoaștem că nu întotdeauna sistemul funcționează așa cum am dori și așa cum ar trebui. Uneori, instituțiile sunt cele care nu comunică suficient între ele. Alteori, reacția vine prea târziu. Iar câteodată, semnele pe care le dă un copil în pericol trec neobservate”, a afirmat premierul.

Luca Niculescu a insistat asupra necesității de a identifica manifestările violenței încă din primele etape, astfel încât instituțiile responsabile să poată interveni înainte ca situațiile de abuz să se agraveze.

Pentru îmbunătățirea răspunsului instituțional la violența împotriva copiilor, proiectul derulat cu participarea partenerilor din Polonia, a Comisiei Europene și a UNICEF a stabilit o foaie de parcurs care cuprinde șapte direcții strategice și 57 de măsuri.

Recomandările elaborate în cadrul proiectului acoperă mai multe etape ale protecției minorilor, începând cu prevenirea violenței și identificarea timpurie a cazurilor și continuând cu intervenția autorităților, recuperarea și reintegrarea copiilor afectați.

Premierul a cerut instituțiilor implicate să transforme aceste propuneri în acțiuni concrete, astfel încât rezultatele proiectului să producă schimbări în modul în care sunt sprijiniți copiii și familiile acestora.

„Proiectul pe care îl încheiem astăzi ne ajută să înțelegem mai bine fenomenul și mai ales să spunem ce putem face concret. Foaia de parcurs propune 7 direcții strategice, 57 de măsuri, de la prevenire și identificarea timpurie a violenței până la intervenție, recuperare și reintegrare. Și bineînțeles că este bine că avem un plan, dar un plan e bine să nu rămână numai pe hârtie. De aceea, solicit instituțiilor responsabile să lucreze împreună, să transforme aceste recomandări în schimbări pe care copiii și familiile lor să le simtă în viața de zi cu zi”, a transmis șeful Guvernului.

În discursul susținut la Palatul Victoria, Luca Niculescu a evidențiat contribuția persoanelor și organizațiilor implicate în elaborarea proiectului, de la reprezentanții instituțiilor publice și cercetători până la organizațiile neguvernamentale și partenerii europeni.

Premierul a adresat mulțumiri și copiilor și adolescenților care au acceptat să vorbească despre experiențele personale, contribuind astfel la o mai bună înțelegere a fenomenului violenței.

Totodată, șeful Executivului a apreciat activitatea asistenților sociali, profesorilor și psihologilor, care au un rol important în identificarea situațiilor de risc și în sprijinirea minorilor afectați.

În acest context, premierul a precizat că prevenirea și combaterea violenței nu pot fi considerate responsabilități exclusive ale instituțiilor de asistență socială, fiind necesară implicarea întregii societăți.

„Dragi prieteni, violența împotriva copiilor nu este doar o chestiune sau o problemă a instituțiilor de protecție socială. Este o problemă a întregii societăți”, a subliniat Luca Niculescu.

La începutul conferinței organizate la Palatul Victoria, premierul Luca Niculescu a adresat un mesaj de compasiune poporului polonez, în urma tragediei produse la Cracovia, și și-a exprimat solidaritatea cu partenerii din Polonia prezenți la eveniment.

Șeful Guvernului a transmis că România este alături de poporul polonez în aceste momente dificile, înainte de a aborda tema protecției copiilor și rezultatele proiectului de cooperare internațională.