O nouă alertă aeriană luni la granița cu Ucraina. Avioane F-16, ridicate de la sol după detectarea unei ținte în apropiere de Sulina
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O nouă alertă aeriană a fost declanșată luni seară, 9 noiembrie, în estul județului Tulcea, după ce radarele militare au detectat o țintă aeriană în spațiul aerian al Ucrainei, la aproximativ 30 de kilometri nord-est de Sulina. Două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza Aeriană Fetești pentru monitorizarea situației. Populația din zonă a primit un mesaj RO-Alert.
Alertă aeriană în județul Tulcea. Două avioane F-16 românești au decolat de la Fetești
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat luni seară detectarea unei noi ținte aeriene în apropierea graniței României cu Ucraina.
Potrivit informațiilor transmise de autorități, ținta a fost identificată la aproximativ 30 de kilometri nord-est de Sulina, în spațiul aerian ucrainean.
În urma detectării acesteia, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au fost ridicate de la sol.
„În cursul serii de astăzi, 9 noiembrie, o ţintă aeriană a fost detectată la aproximativ 30 de kilometri nord-est de Sulina, în spaţiul aerian al Ucrainei. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti”, a transmis Ministerul Apărării.
Autoritățile nu au precizat, în informarea inițială, natura țintei aeriene detectate.
Mesaj RO-Alert transmis populației din estul județului Tulcea la ora 17:19
După identificarea țintei, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare a populației.
La ora 17:19, locuitorii din estul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert.
Măsura a fost luată în contextul apropierii țintei aeriene de zona de frontieră, pentru informarea preventivă a populației.
Potrivit datelor comunicate de MApN, ținta a fost detectată în spațiul aerian al Ucrainei. Ministerul nu a anunțat, în această informare, o pătrundere a acesteia în spațiul aerian al României.
Alte două ținte aeriene au fost detectate duminică în apropierea Insulei Șerpilor
Incidentul de luni vine după alte două alerte aeriene înregistrate duminică, 8 noiembrie, în apropierea graniței României.
Duminică după-amiază, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării a detectat o țintă aeriană la aproximativ 30 de kilometri est de Insula Șerpilor, tot în spațiul aerian al Ucrainei.
Pentru monitorizarea situației, două avioane F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.
Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar la ora 14:02 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din estul județului Tulcea.
La scurt timp după detectare, ținta aeriană a dispărut de pe radar la est de Sulina.
Elicoptere militare spaniole au intervenit după detectarea unei noi ținte aeriene
Tot duminică, radarele militare au identificat o a doua țintă aeriană, de această dată la aproximativ 55 de kilometri vest de Insula Șerpilor.
În urma acestei detectări, două elicoptere NH-90 ale Forțelor Armate Spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.
Aeronavele spaniole participau la misiunile de monitorizare a situației aeriene din apropierea frontierei României.
Alerta aeriană de duminică a încetat la ora 15:26.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Delta Tulcea, mesajul RO-Alert a fost transmis exclusiv în zona de est a județului.
Reprezentanții ISU au precizat că, în timpul alertei de duminică, nu au fost înregistrate apeluri la numărul unic de urgență 112.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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