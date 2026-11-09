Gazele naturale se scumpesc în SUA înainte de iarnă. Prețurile au crescut cu aproape 6%

Prețurile gazelor naturale din Statele Unite au crescut luni cu până la 5,8%, după ce prognozele meteo au indicat temperaturi semnificativ mai scăzute pe coasta Atlanticului. Perspectivele unei cereri mai mari pentru încălzire au determinat creșterea cotațiilor, într-un moment în care fondurile speculative acumulaseră poziții record pe scăderea prețurilor. Majorarea fluxurilor de gaze către terminalele de export de gaz natural lichefiat a contribuit, de asemenea, la presiunea asupra pieței.

Contractele futures pentru gazele naturale americane au înregistrat luni creșteri de până la 5,8%, pe fondul prognozelor care indică o răcire a vremii în estul Statelor Unite.

Schimbarea estimărilor meteorologice a venit în weekend și a modificat așteptările privind consumul de gaze, odată cu începutul sezonului de încălzire.

Potrivit Bloomberg, contractele pentru livrare în decembrie au crescut cu 16,1 cenți, respectiv 5,4%, ajungând la 3,159 dolari pentru un milion de unități termice britanice (MMBtu), la ora 9:38, ora New Yorkului.

Acesta a fost cel mai ridicat nivel atins în timpul unei ședințe de tranzacționare de contractele cu scadența cea mai apropiată din 19 octombrie.

Conform companiei private de prognoză Commodity Weather Group, temperaturile din treimea estică a Statelor Unite ar urma să se situeze în jurul valorilor normale pentru această perioadă până pe 18 noiembrie.

După această dată, meteorologii estimează revenirea temperaturilor peste media sezonieră.

Creșterea cotațiilor a fost amplificată de pozițiile deținute de fondurile speculative pe piața gazelor naturale.

Săptămâna trecută, pozițiile exclusiv pe scădere ale acestor investitori au atins un nivel record, în condițiile în care traderii anticipau că un fenomen Super El Niño ar putea aduce cea mai caldă iarnă înregistrată vreodată în Statele Unite.

Schimbarea prognozelor a determinat probabil unele fonduri să își închidă automat pozițiile pentru a limita pierderile. Acest proces a accentuat creșterea prețurilor dincolo de efectul pe care vremea mai rece l-ar fi produs singură.

Gary Cunningham, director de cercetare a pieței la Tradition Energy, a avertizat într-o notă transmisă luni clienților că, deși vremea oferă un sprijin fundamental limitat pentru creșterea cotațiilor, investitorii care au pariat pe scădere continuă să fie obligați să își închidă pozițiile. Din acest motiv, ședința de tranzacționare ar putea fi caracterizată de fluctuații puternice.

Un alt factor care a contribuit la creșterea prețurilor a fost majorarea cantităților de gaze direcționate către terminalele de export de gaz natural lichefiat (GNL) de pe coasta Golfului Mexic.

Potrivit datelor BloombergNEF, fluxurile interne către aceste instalații au crescut în weekend, în special datorită terminalului Freeport LNG din Texas.

În ultimele săptămâni, instalația preluase cantități mai mici de gaze, pe fondul unor probleme legate de alimentarea cu energie electrică.

Creșterea fluxurilor către terminalele de export poate susține prețurile gazelor naturale, deoarece reduce cantitatea disponibilă pe piața internă americană.

Avansul cotațiilor a fost totuși limitat de așteptările investitorilor privind capacitatea producătorilor americani de a majora oferta.

Unele companii au redus voluntar producția și așteaptă prețuri regionale mai mari înainte de a crește din nou volumele livrate.

Aceste reduceri au ajuns la aproximativ două miliarde de picioare cubice pe zi.

Eli Rubin, analist principal în domeniul energiei la EBW Analytics Group, a explicat într-o notă adresată clienților că o eventuală creștere a cererii s-ar putea transforma rapid într-o majorare a ofertei, dacă producătorii decid să reducă restricțiile voluntare de producție.

Această capacitate de reacție a companiilor energetice ar putea tempera creșterile de preț, chiar dacă temperaturile mai scăzute vor determina un consum suplimentar de gaze pentru încălzire.